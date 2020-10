6 medalja za užičke karatiste

– Pavle Ristović je posle tri pobede poražen u polufinalu, da bi u borbi za treće mesto pobedio takmičara iz Gornjeg Milanovca –

Proteklog vikenda, 24 – 25. oktobra 2020, u Kragujevcu, u hotelu “Šumarice”, održano je Prvenstvo Srbije za kadete i juniore u katama i borbama. Karatisti Karate kluba „Užice“ ostvarili su inzvaredan uspeh, osvojivši 6 medalja.

U subotu su nastupale kadetkinje. Ekipa KK „Užice“ u sastavu Aleksandra Rogić, Teodora Despić, Petra Gajić, Marija Bajić i Jana Ilić osvojila je treće mesto, pobedivši ekipu „Zvečana“ u borbi za bronzanu medalju. U pojedinačnim nastupima najuspešnija je bila Aleksandra Rogić u kategoriji do 54 kg, koja je posle tri ubedljive pobede, zaustavljena u finalu zauzevši drugo mesto. Petra Gajić i Marija Bajić u istoj kategoriji ostvarile su po dve pobede, ali nisu uspele da se domognu medalja. Teodora Despić u kategoriji preko 54 kg izgubila je meč u prvom kolu.

U nedelju je nastupila muška kadetska ekipa u sastavu Pavle Ristović, Kristian i Demian Delić, Luka Bakić i Ivan Dunjić. Pobeđene su ekipe „Hajduka“ iz Kule i „Radničkog“ iz Obrenovca, da bi u finalu bili zaustavljeni porazom od „Borca“ iz Čačka i tako zauzeli visoko drugo mesto.

U pojedinačnim nastupima Lidija Trmčić juniorka do 48 kg je posle dve pobede poražena u polufinalu rezultatom 1:1, da bi u borbi za treće mesto osvojila bronzu. Kod kadeta do 70 kg istakao se Pavle Ristović koji je posle tri pobede poražen u polufinalu, da bi u borbi za treće mesto pobedio takmičara iz Gornjeg Milanovca. Ivan Dunjić u kategoriji kadeta do zelenog pojasa osvojio je srebrnu medalju. Vasilije Gudović kod junira do 76 kg posle jedne pobede, zaustavljen je u četvrtfinalu.

Veliki uspeh naših sportista. Sjajno su se borili i ostavili srce na tatamiju. Pokazali su kako se bori za svoj klub i grad. Aleksandrina i Lidijina medalja su trebale da bude sjajnije, ali ovaj put je nedostajalo malo sportske sreće-rekao je trener Miloš Ršumović.

