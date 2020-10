Apel predsednik

Piše: Slobodan Simić

Poštovani dragi i voljeni Predsedniče,

Mnogo izvini što ti se uopšte obraćam i ne bi mi to palo na pamet ni u ludilu, da nije ovakva situacija. Mi smo, dragi Predsedniče, ponovo poplavljeni!

Ja znam da ti imaš bezbroj raznih važnih i neodložnih državnih poslova, ali čini mi se da je ova poplava dovoljan razlog da i na nas malo obratiš pažnju.

Mi u Ratarevu strpljivo smo te čekali, evo, već tri meseca od izbora.

Sve smo se nadali da ćeš obratiti malo pažnju i na nas, s obzirom da smo mi na izborima za tebe glasali skoro 80%.

Ali očigledno nisi stigao do nas, od svojih silnih poslova.

I sad smo mi ponovo poplavljeni, a sve zbog tog odvodnog kanala koji je, nemarom i nebrigom, godinama totalno zatrpan i zagrađen i jednostavno ne funkcioniše, što se najbolje vidi kad krenu kiše, kao sad, jer smo mi tada redovno poplavljeni.

Nemoj samo molim te da nas upućuješ na ovo tvoje što su na izborima koristili tvoje ime, pa izabrani u našu opštinu, jer od tog društva sigurno vajde nema.

Niko ih čestito ne poznaje, kažu da su to nekakvi botovi, pa su navodno zbog toga bili na tvojoj listi. Mi ih zovemo, da prostiš, totovi. Pojma nemaju ni o čemu, skupljeni sa koca i konopca, oni ni ne znaju gde je taj kanal, i od njih, dragi naš Predsedniče, nama nema nikakve pomoći.

Samo ti, dobrotvore naš, možeš da nas spaseš ove vodurine!

Posebno me nervira i ovog puta koristim priliku i da prijavim moga komšiju Radovana, koji nije za tebe, i svašta o tebi govori na svakom koraku. On mi se popeo na glavu sa svojim provokacijama, kad god me vidi pred zadrugom pita „A kad će već jednom tvoj predsednik da nam očisti kanal?“

Taj Radovan je toliko bezobrazan da je on čak na našim lokalnim izborima izašao sa nekom svojom grupom seljaka, zvali su se „Za Radovana i čišćenje kanala“. Pre izbora je obilazio celo selo i pokazivao nekakav svoj plan kako će da se sredi i očisti taj prikleti kanal, dolazio je i kod mene, ali ja sam na njega napujdao kera. On će meni da čisti kanal, kad ja imam svoga Predsednika!

Tako da te, poštovani i voljeni moj Predsedniče, preklinjem da što pre nešto preduzmeš, onako kako ti znaš, brže, bolje i jače, i da nam najzad očistiš ovaj kanal, a da nama prestanu ove nevolje.

A i da Radovan crkne od muke kad vidi ko i kako brine o nama.

Sa velikim nestrpljenjem i potpunim poverenjem

Živko Pavlović selo Ratarevo

