Borba protiv korupcije

Novinari su sa nestrpljenjem čekali obraćanje Predsednika povodom formiranja nove Vlade.

– Formirana je nova Vlada!- vidno zadovoljan im se obratio Predsednik.- Svi ste dobiti materijal i spisak sa imenima novih ministara u prilogu.

– Gospodine predsedniče, može li se znati koji je bio razlog što ste promenili neke ministre iz prethodne vlade?- postavio je pitanje jedan od novinara.

– Može se znati!- povisio je glas Predsednik.- I drago mi je što ste me to pitali! Razlog za njihovu smenu je ono što se apsolutno ne može i ne sme tolerisati, a to je korupcija! Potpuno je neprihvatljivo da, na primer, jedan prethodni ministar namešta poslove svome ocu, da drugi prethodni ministar favorizuje preduzeće svoga brata, a da, na primer, treći prethodni ministar uvek omogućava pobedu na tenderima svome kumu.. To je za mene neprihvatljivo i takvi ljudi nisu dostojni svojih funkcija!

– Pa to je zaista..sjajno!- nije krio oduševljenje novinar.- Naši čitaoci će biti oduševljeni i sigurno će potpuno podržati vašu odluku! Bravo za borbu protiv korupcije!

Novinari su spontano počeli da aplaudiraju i požurili u svoje redakcije da objave novu vest.

Predsednik je posle konferencije za štampu prešao u salu za sastanke, gde su ga strpljivo čekali izabrani ministri u novoj Vladi.

– Slušajte me pažljivo!- obratio im se povišenim glasom čim je ušao.- Dobro zapamtite kako su prošle neke vaše kolege u prethodnom sazivu! Izleteli su kao kuferi iz Vlade! I svakog od vas čeka isto ako ne bude pazio šta radi! Ja sam zaista bio maksimalno tolerantan, i više od toga! Puštao sam da ministri da rade šta god su hteli! Uzimali su provizije, nameštali tendere, zapošljavali rodbinu i prijatelje, uzimali i šakom i kapom…Sve sam im to pustio! Ali neke stvari jednostavno ne mogu da tolerišem! Ne može neko, gospodo budući ministri, da favorizuje svoga oca, svoga brata ili svoga kuma! To je za mene nedopustivo, to je za mene crvena linija! Ako se još samo jednom nekom desi da favorizuje svoga, a izostavi moga oca, moga brata ili moga kuma, momentalno leti iz Vlade! A sada..marš na posao!

