Danas manje od sto inficiranih koronom u Zlatiborskom okrugu

Od prethodnog izveštaja do danas COVID-19 je potvrđen kod 91 lica: Užice – 29, Priboj – 16, Bajina Bašta – 11, Arilje – 10, Prijepolje – 9, Požega – 6, Čajetina – 5, Nova Varoš – 4 i Sjenica – 1. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 26824 slučajeva infekcije korona virusom (COVID-19) na teritoriji Zlatiborskog okruga.

Obaveštavamo građane da će se vakcinacija protiv COVID19 virusa nezakazanih lica obavljati u toku vikenda (24. i 25. 04. 2021.). Kao i do sada vakcinacija će se sprovoditi na vakcinalnim punktovima domova zdravlja Zlatiborskog okruga. Na raspolaganju su Sputnjik V i Pfizer – BioNTech COVID19 vakcina. Pozivamo sve građane koji se do sada nisu vakcinisali da to i učine i podsećamo da je vakcinacija najefikasnija mera u sprečavanju zaraznih bolesti kao što je COVID19.

BROJ POTVRĐENIH SLUČAJEVA

Од почетка

епидемије 01.04.-

20.04. МАРТ МАРТ ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР НОВЕМБАР Златиборски округ 26824 2245 5003 3004 3328 6307 3581 Ужице 9039 792 1757 967 1129 2300 1065 Пожега 2786 237 558 381 314 538 356 Пријепоље 2721 240 468 202 405 606 401 Ариље 2700 149 619 451 181 617 418 Прибој 2654 236 340 251 409 687 377 Бајина Башта 2382 144 409 197 353 755 304 Чајетина 1676 137 377 161 222 334 229 Нова Варош 1173 117 110 190 151 251 165 Косјерић 864 103 156 130 82 133 159 Сјеница 829 90 209 74 82 86 107

