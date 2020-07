Kafane sa baštom mogu da rade do 23 časa

– Kafane bez bašte mogu da rade do 21 čas –

Užice, 21. jul: Na današnjem zasedanju Gradskog veća odlučeno je da za vreme trajanja vanredne situacije ugostiteljski objekti, u zavisnosti da li imaju ili ne letnju baštu, mogu raditi do 23, odnosno 21 časa.

Ova mera ograničenja radnog vremena donesena je u skladu sa republičkom Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, tako da će ugostiteljski objekti koji nemaju baštu i noćni klubovi neće raditi od 21 do 6 časova narednog dana, dok će oni sa baštama moći da pružaju svoje usluge, u otvorenom delu, bašti, do 23, a u zatvorenom do 21 časa.

Ova Odluka primenjivaće se od sutra, 22. jula, i važiće do prestanka vanredne situacije na teritoriji grada Užica.

S A O P Š T E Nj E

Gradski štab za vanredne situacije obaveštava javnost da se, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u gradu Užicu i izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, u gradu Užicu primenjuju i nove mere koje je propisala Vlada Republike Srbije, a koje se odnose na obavezu nošenja maski i ograničenje radnog vremena.

Za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da obavezno nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje od najmanje jedan i po metar između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.

Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva lica od najmanje jedan i po metar (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i sl.), nošenje zaštitnih maski je obavezno.

Nošenje zaštitnih maski u navedenim situacijama obavezno je i za maloletnu decu i decu sa posebnim potrebama, a obaveza je roditelja ili njihovih staratelja da to obezbede.

Gradsko veće je danas donelo odluku da će se u narednom periodu primenjivati ograničenja o radnom vremenu ugostiteljskih objekata predviđena Uredbom Vlade Republike. Radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova ograničava se do 21.00 čas, a ugostiteljski objekti koji imaju baštu, mogu da pružaju usluge na otvorenom do 23.00 časa. Ova ograničenja će se primenjivati od 22.jula 2020. godine.

Gradski štab za vanredne situacije još jednom upozorava na obavezu da se građani i privredni subjekti pridržavaju propisanih mera lične zaštite i poštuju naredbe nadležnih organa jer je to jedini način da se suzbije širenje zarazne bolesti COVID-19.

U Užicu, 21.07.2020. godine

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

На основу члана 80. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 4/19 у складу са чланом 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020 и 100/2020) Градско веће града Ужица, на седници одржаној 21.07.2020.године донело је

О Д Л У К У

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗБОГ ОПАСНОСТИ ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

Члан 1.

Ограничава се радно време угоститељских објеката на територији града Ужица за време трајања ванредне ситуације због опасности од заразне болести COVID-19 и то:

– радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 часова наредног дана,

– радно време угоститељских објеката који имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 22.07.2020. године до престанка ванредне ситуације на територији града Ужица.

Члан 3.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука Градског већа о радном времену угоститељских објеката на територији града Ужица („Службени лист града Ужица“ бр.27/2020 од 29.06.2020. године).

Члан 4.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Ужица“.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић

