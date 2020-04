Ispostavilo se da sam ja neki baš alergičan čovek. I to, na sve živo: grinje, prašina, dlake, perje …a od hrane na kikiriki, orahe, jagode, morske plodove …A posebno mi je jaka alergija na polen, tako da je za mene svako proleće pravi pakao.

I onda se baš na proleće pojavio taj neki novi virus koji je izazvao veliku epidemiju i veliku uzbunu u našoj zemlji, pa je proglašeno čak i vanredno stanje. A kao za baksuza, glavni simptom tog novog virusa je baš kašalj, koji je i meni glavni simprom kod moje polenske alergije.

Prvo sam ostao bez devojke.

– Izvini, dragi, taj tvoj kašalj…mene jednostavno izluđuje! – javila mi se telefonom sada već bivša devojka. – Verujem ja tebi da je to alergija i da to nije zaraza..Ali ne vredi!..Izvini, ali ja se tebe bojim… I to je jače od mene.. Žao mi je..

Uskoro sam ostao i bez posla.

“Poštovani kolega, odlukom direktora, koju je potvrdio i Upravni odbor, a na osnovu proglašenog vanrednog stanja u zemlji, zbog opasnosti od ugrožavanja zdravstvenog stanja zaposlenih, momentalno Vam prestaje radni odnos u našoj firmi…”

Kada sam pomislio da se više ništa loše ne može desiti, pozvao me je otac. Telefonom.

– Brane sine, mama i ja smo nešto pričali… Pa smo se dogovorili… Da ti namestimo krevet u podrumu… Da ti budeš dole dok ne prođe ova pošast… Jer, izvini sine, ipak smo mama i ja rizična grupa, virus napada naročito nas starije… A to kod tebe… Moguće da je alergija… Ali šta ako nije…

Prilično skrhan i smoren, čekao sam jednog dana red ispred apoteke, jer mi je nestalo mojih lekova za alegiju. I onda me je uhvatio moj nekontrolisani kašalj.

Za tili čas oko mene više nije bilo ni žive duše, i bez čekanja sam odmah kupio sve što mi je trebalo.

I taman kad sam pomislio da svako zlo ima i svoje dobro, i da ću makar ubuduće moći bez čekanja da nabavim sve što mi treba, na vrata podruma mi je pokucala policijska patrola.

Savesni građani odmah su me prijavili, pa sam priveden hitno u karantin.

– Doktore, samo da vam kažem, ja imam…- pokušao sam da objasnim na prijemu, ali su mi odmah ugurali u grlo štapić, uzeli bris iz grla i smestili me sa masom naroda da čekam rezultate testiranja na virus.

Čekao sam i čekao danima. Obavešteni smo da je zbog ogromne količine testiranja rezultati neće biti skoro.

S obzirom da su me tako hitno tu doveli, nisam stigao ni da ponesem svoje lekove za alergiju, pa sam se raspadao od kašlja.

Ostali privedeni u karantinu su se toliko žalili na mene, da je uskoro došla neka ekipa u skafanderima kao kosmonauti, ugurali i mene u neki skafander, a zatim u veliko bure, i utovarili me u kamion.

I sad sam smešten u čobanskoj kolibi, u šumi, na vrhu neke planine, i dopušteno mi je da se šetam samo po kolibi, a oko kolibe je vojna straža.

Nemam drugog izbora nego da čekam da jednom taj virus prođe. Ili bar da prođe proleće…

A toliko kašljem zbog ovog šumskog polena, da me ne bi iznenadilo ni da me streljaju…

Slobodan Simić

