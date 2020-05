Kriza meri puls nacije

– U Ilinoisu je danas 12 puta više nezaposlenih nego što ih je bilo prošle godine u isto vreme, što je ravno ekonomskoj katastrofi, a dalje zadržavanje restriktivnih mera dovešće i biznise na ivicu propasti, sa koje nas odavno gleda državni aparat – Obavešteni smo i da je batler predsednika Trampa zaražen virusom, uprkos svim preduzetim merama predostrožnostič i predsednik i potpredsednik i juče su ponovo testirani negativno. –

Covid-19 in USA – Dan pedeseti

Pandemija je Ameriku, kao i ostatak sveta, uvela u ozbiljnu krizu na mnogim nivoima. Zdravlje nacije, ekonomija, politika, školovanje, briga o deci i starima, uslovi i stil života, planiranje budućnosti, sve je zaustavljeno zarazom koja je pokazala koliko smo nemoćni, ali i utvrdila koliko smo kao vrsta čudni. Neko će se kroz krizu provući, neko će se u krizi snaći, neko će krizu iskoristiti, neko ni krizu ni pandemiju neće preživeti.

Juče je saopšten broj Amerikanaca koji su tokom ove nedelje ostali bez posla – 3.2 miliona ljudi zatražice beneficije za nezaposlene, što je sada ukupno 33 miliona nezaposlenih. Ako se setimo ekonomske krize iz 2009. godine, broj nezaposlenih je bio 14.5 miliona (stopa nezaposlenosti 9.4%), setićemo se i da je zemlji uzelo skoro 10 godina da se od toga oporavi, a u nekim segmentima se nikada nije oporavila, niti se srednja klasa ekonomski stabilizovala na nivou na kome je bila pre krize. Šta nas, onda, čeka sada?

Niko sa sigurnošću ne može znati. Zvanično nam objavljuju da će već četvrti kvartal ove godine biti mnogo bolji, a da će sledeća godina doneti finansijski bum, kao da nam je, ne daj Bože, pandemija bila neophodna da bismo posle nje mogli bolje živeti. U Senatu će uskoro započeti nova bitka za 4. ekonomski paket pomoći – Demokrate su skoro završile predlog, prema kome traže 750 milijardi za pomoć državnim i lokalnim vlastima, značajna sredstva za masovno testiranje, program koji će omogućiti glasanje poštom i zaštitna sredstva i opremu za zdravstvene radnike, a neki čak predlažu i tromesečne pune plate za sve koji imaju godišnje prihode manje od 100.000 dolara. Republikanci će tvrditi pazar ili se sa kolegama sa leve strane cenjkati, izbegavajući da finansijski pomažu države koje su pre krize bile na ivici bankrotstva, i tražeći značajna sredstva za infrastrukturu. Sve u svemu, čekaće nas obnova i izgradnja na mnogim nivoima, samo je pitanje ko će se boriti za crveno-belo-plavo, a ko za zeleno.

Čini se da se, ipak, pod pritiskom javnosti, ovih dana neke nesuvisle odluke sudija, guvernera i drugih vlastodržaca kojima je ego narastao u krizi, menjaju, poništavaju, zauvek brišu. Frizerka iz Dalasa juče je izašla iz zatvora, a Frontliner, aviokompanija koja je planirala da nam naplati sedište u sredini ako insistiramo na fizičkom distancriranju, odlučio je da sva sedišta u sredini budu prazna i nedostupna za prodaju. Samo malo digneš glas, i eto ti preinačene odluke, nije nemoguće. Uvek kao potvrda da jedan jeste dovoljan, da jedan može, da je jedan u stanju da započne promenu sveta.

Skoro polovina američkih država u određenoj meri je popustila uredbe o izolaciji, a ostale razmatraju mogućnosti da se uskoro, ali bezbedno, vrate normalnom životu. Kažu da su restrikcije u državi Ilinois 4. po oštrini i snazi, a građani su ljuti, tražeći od guvernera da primeni različite uredbe u urbanim i ruralnim delovima države, naročito tamo gde nema veliki broj zaraženih ni obolelih. U Ilinoisu je danas 12 puta više nezaposlenih nego što ih je bilo prošle godine u isto vreme, što je ravno ekonomskoj katastrofi, a dalje zadržavanje restriktivnih mera dovešće i biznise na ivicu propasti, sa koje nas odavno gleda državni aparat.

Saznajemo da će Bela kuća uskoro predložiti da se rok za plaćanje poreza na prihode odgoditi možda do polovine septembra ili čak do polovine decembra (već je pomeren do 15. jula), uz obrzaloženje da će ta mera značajno pomoći srednjoj klasi da nekako prebrodi finansijsku krizu izazvanu pandemijom.

U nacionalnom molitvenom danu u Beloj kući održana je prigodna manifestacija, uz prisustvo predstavnika različitih verskih zajednica, koji se slažu u jednom – molitva nam nikada nije bila potrebnija.

Obavešteni smo i da je batler predsednika Trampa zaražen virusom, uprkos svim preduzetim merama predostrožnostič i predsednik i potpredsednik i juče su ponovo testirani negativno.

Kažu nam i da rastu nesuglasice između Bele kuće i CDC (Centar za kontrolu bolesti) o uputstvima za smanjenje restrikcija u toku pandemije, opet uz razilaženje u mišljenjima o tome da li će bolje biti primenjene unisone odredbe, ili se ipak mora praviti razlika između žarišta pandemije i delova zemlje u kojima je broj zaraženih, obolelih i umrlih značajno nizak. Administracija se drži federalizma, verujući da svaki guverner, u skladu sa stanjem na terenu, može doneti adekvatne odluke i za njih snositi odgovornost, a neki guverneri i dalje čekaju na pomoć i uputstva savezne administracije.

Vest jučerašnjeg dana je svakako oslobađanje svih optužbi za general-pukovnika Majkla Flina, nakon velikog obrta u istrazi slučaja, u kome je general priznao da je lagao FBI. Namešteni proces, po scenariju koji se ne može videti ni u najsavršenijim špijunskim filmovima, imao je za cilj da na posredan način, uklanjajući Flina, tadašnjeg savetnika predsednika Trampa za nacionalnu bezbednost, sa vlasti skinu i legitinmno izabranog predsednika. Govoreći da je slučaj Flin samo vrh ledenog brega, predsednik Tramp je naručio detaljnu istragu ovog procesa i odgovornost članova Obamine administracije koji su u njemu učestvovali. “Novinari koji su pišući o ovom nameštenom slučaju, u kome su stradali ovaj nevini čovek, njegova porodica, ali i istina i etika, moraće da vrate Pulicerovu nagradu za istraživačko novinarststvo, jer su donosili laži, izmišljene vesti kojima su nevinog čoveka proglasili izdajnikom”. – rekao je predsednik Tramp.

Pravda je suma svih moralnih postulata, i jeste spora, ali je dostižna.

Na istočnoj obali će, kažu meteorolozi, ovog vikenda biti ledeno i sa snegom. U nedelju će se Dan majki uglavnom slaviti sa distance. A sutra će nam biti kako nam bude.

Mila Filipović, Čikago

Comments

comments