Legendarni “Električni orgazam” u Užicu 20. maja!

Nakon rasprodatih koncerata u Beogradu, Apatinu i Kruševcu, legendarni beogradski sastav „Električni orgazam“ stiže konačno i u Užice! Koncert je zakazan za petak, 20. maj, i biće održan u bašti GKC-a, sa početkom od 21:00 sat. U slučaju lošeg vremena, koncert će biti prebačen u veliku salu.

Legendarni bend će u Užicu nastupiti u okviru prolećne turneje kojom proslavlja 42 godine postojanja.

Urbana legenda kaže da je bend nastao 13. januara 1980. godine nakon koncerta grupe „Leb i sol“ u Domu sindikata, kada su Srđan Gojković Gile, Ljubomir Jovanović Jovec i Ljubomir Đukić Ljuba otišli u boemsku kafanu „Mornar“ (pošto u to vreme nije bilo kafića) i odlučili da naprave pank bend. Ime „Električni orgazam“ predložio je Gile, pošto mu je to prvo palo na pamet, želeći da na taj način namerno provocira i šokira tadašnji establišment.

„Tog dana bili smo na koncertu grupe „Leb i sol“. Koncert je bio super, ali to nama, koji smo slušali to što smo slušali, s nabujalom tinejdžerskom energijom, jednostavno nije bilo dovoljno. Hteli smo nešto drugo i posle koncerta smo otišli u kafanu „Mornar“. Bila je, za to vreme jedna uobičajena situacija – nema konobara. Tako je i nastala jedna od naših prvih pesama, „Konobar“ a te iste večeri nastao je i „Električni orgazam““, sećaju se članovi ovog kultnog sastava.

Cena karte u pretprodaji 1.000 rsd,

a na dan koncerta 1.200 rsd.

„Električni orgazam“ je u stvari bio napravljen samo za jedan koncert, kako bi nastupio kao predgrupa „Hipnotisanom piletu“, bendu u kojem je Gile svirao bubanj, a Jovec gitaru (dakle sami sebi), jer nisu znali ko da im bude predgrupa, a u to vreme je bilo uobičajeno da svaki koncert ima neku predgrupu.

Već na ovom prvom koncertu koji su sredinom juna 1980. godine održali u maloj sali SKC-a izazvali su totalni delirijum i euforiju u publici, i nakon koncerta svima je bilo jasno da od tog trenutka „Hipnostisano pile“ više ne postoji, a da je „Električni orgazam“ postao glavni i jedini bend.“Čim smo odsvirali taj poznati prvi koncert „Električnog orgazma“ kao predgrupa „Hipnotisanom piletu“, odmah su svi u Beogradu saznali za nas i postali smo bar tu zvezde. Za dva meseca su svi u Jugoslaviji znali za bend“, seća se Gile.

Od tada su prošle 42 godine, i za to vreme „Električni orgazam“ je promenio mnogo članova i postava, preživeo i nadživeo nekoliko ratova i država, objavio mnogo antologijskih albuma i pesama, održao mnogo koncerata i mnogo puta podigao veliku prašinu, a bio je i na ivici raspada, ali je opstao, i danas ponosno i uzdignute glave svakako predstavlja jedan od najznačajnijih i najdugovečnijih rok bendova sa ovih prostora.

Comments

comments