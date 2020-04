Ljubav u doba korone

Ne znam, Megi, ne znam šta da mislim.

On je tako sladak, tako mi se sviđa, otkidam na njega, znaš i sama.

Ali nemam pojma da li se ja njemu sviđam!

Pojma nemam!

Jesmo se juče našli, to je tačno, i jesmo blejali po kraju.

Stvarno je sladak presladak.

A mogu ti reći i da je pametan.

Slaže se sa svim što kažem… Ma, prepametan je.

A oči… zelene!

Vrh vrhova, brate!

Ne da je lik!

Pa smo seli i na klupu dole u parku.

Međutim, zbog ove glupe epidemije, on nosi masku i rukavice.

Ja nosim masku i rukavice.

Moramo da sedimo na dva metra rastojanja.

Svaki čas prolaze policijske patrole.

Malo smo se prošetali i dopratio me do kuće.

Niti je smeo da me uhvati za ruku, niti je smeo da pokuša da me poljubi.

A ne bi ni mogao od maske…

I sad ne znam šta da mislim, Megi.

Da li se ja njemu uopšte dopadam…

Srećom da smo napravili selfi u parku.

Pa sad čekam da postavi našu fotku na Fejs ili Instagram…

Možda ostavi neki komentar ili stiker….

Slobodan Simić