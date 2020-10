Lokalna vlast odvojena od realnog života

– Novoizabaran vlast je ovim neodgovornim i bezobzirnim potezom “povukla nogu” i ”otvorila karte” i da nas koliko već narednih dana, očekuju nova poskupljnja računa lokalnih JKP-a, na šta će se nadovezati lokalna privreda, jer joj rastu realni troškovi proizvodnje –

Saopštenje za javnost

Ujedinjena opozicja Srbije – Užice, smatra sramnom najnoviju odluku Gradskog veća, o poskupljenju cene vode i kanalizacije, za čitavih 18% i traži da se odluka pod hitno povuče, jer nije u javnom interesu i predstavlja ozbiljan udarac, na ionako skroman budžet građana, čija primanja ne prate realne i od vlasti nametnute troškove života.

Takođe smatramo zahtev za povećanjem cene od strane JKP “Vodoovod” krajnje neosnovanim, amaterskim i neutemeljenim, a opravdanim javnosti – od strane vlasti, uopštenim foskulama o “troškovima prerade i rekonstrukciju gradske vodovodne i kanalizacione infrastrukture”.

Pošto je ovo pitanje od javnog interesa, pitamo novoizabranu vlast da li su gradskim budžetom, ovi nameti bili unapred predviđeni da padnu na leđa građana ili su sredstva mogla i morala biti projektovana iz prihoda Grada, republičkog budžeta odgovornih ministarstava ili kroz projekte koji se realizuju uz donatorsku pomoć.

Napominjemo da je novoizabaran vlast ovim neodgovornim i bezobzirnim potezom “povukla nogu” i ”otvorila karte” i da nas koliko već narednih dana, očekuju nova poskupljnja računa lokalnih JKP-a, na šta će se nadovezati lokalna privreda, jer joj rastu realni troškovi proizvodnje.

Tako će građani imati povećanje cena, od čaše vode do kifle u lokalnoj pekari, ali za to lokalna vlast ne mari, bitno da oni, odvojeni od građana i realnog života, imaju dovoljno za sve svoje potrebe. Najstrašnije od svega je to što se ceo scenario odvija u jeku epidemije Korone, tokom koje, vlasti država u civilizovanom svetu, na svaki način teže da sačuvaju svoje građane, stavljaju moratorijume na povećanje cena i pružaju građanima redovne novčane pomoći, mnogo veće od 100 evra sa kojima se ovde mahalo na svim televizijama, kao o epohalnom uspehu.

Reč je o vodi i reč je o Koroni zastrašujućoj zaraznoj bolesti, koja se suzbija opštim merama higijene, koja je ionako postala diskutabilna kategorija otkako je SNS na vlasti.

Ujedinjena opozicija Srbije-Užice, 28.09.2018.

