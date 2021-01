Ministarske muke

Ministar poljoprivrede je već bio prilično nervozan kad je u njegov kabinet ušao Ministar energetike.

– Pa gde si do sad, čoveče! Čekam te celo jutro!

– Ma čekao sam i ja celo jutro onu predesednikovu sekretaricu.. – pravdao se pridošlica- U Zvezdarskoj šumi.. morali smo da se nadjemo tamo..da nas niko ne vidi..

– I?- prekinuo ga je nestrpljivi kolega.- Jesi li dobio?

Ministar energetike je zadovoljno klimnuo glavom.

– Sve je tu! – potapšao se po džepu i izvadio papir.- A nije ni skupo…Evo, na ovom spisku su sve planirane aktivnosti Predsednika u narednom periodu….Kad i gde otvara koji put, fabriku, bolnicu..Pa kad idu na proslave, obeležaavanja, mitinge, priredbe..Sve njegove javne aktivnosti po datumima..

– A sahrane?!- prekinuo ga je Minsitar poljoprivrede.- Nama su glavne sahrane!

– Pobogu, čoveče, kako može imati plan sahrana, kad se ne zna ko će kad da umre! Ali sam zamolio sekretaricu da nam na vreme dojavi.. kad bude iskrsla neka važna sahrana na koju će ići Predsednik.. da opet ne zabrljamo..

– Ne smemo nipošto!- složio mu se kolega.- Ovo što nismo bili na sahrani onog sveštenika… nam je užasna greška!..I video si kako smo odmah isprozivani po novinama..A to znači da nam je lično Predsednik grdno zamerio! Spisak ko nije bio iz Vlade na shrani! A ne bi oni to smeli da objave da On nije odobrio..

– Ništa se ne brini!- tešio ga je kolega.- Da je hteo da nas zbog toga smeni… već bi nas smenio.. Znači, dobili smo još jednu šansu..Zato od sada moramo da budemo svuda gde je i On… Po mogućstvu u prvim redovima.. da nas vidi..

Ministri su odličili da popiju po jedan viski u opuštenijoj atmosferi.

– Ne bi bilo loše- progovorio je Ministar poljoprvrede- da s obzirom na okolnosti..počnemo da navijamo za Predsednikov klub.. On je veliki navijač, pa.. da tu ne bude posle neki problem..

– Ma to se podrazumeva!- odmah se složio Ministar energetike.- Evo, sve nam je napisala njegova sekretarica: i koje nosi odelo, i koje cipele i koji auto ima privatno i koja mu je slava, čak i šta doručkuje.. Pa ćemo sve to tako ..i mi..Uostalom, šta fali da za doručak počnemo da jedemo pržene lignje.. kao Pedsednik?

– Dobro si se setio!- složio se Ministar poljoprivrede.- Naročito sad kad smo ovde.. u Vladi.. kao na dlanu! Sve se zna i sve se vidi… pa i šta ko doručkuje!

Nastavili su da pijuckaju u tišini.

– A šta misliš kolega- prekinuo je tišinu Ministar poljoprivrede.- Da li se sme jogurt..sa tim lignjama?

Slobodan Simić

