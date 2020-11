Ministarski problem

Piše Slobodan Simić

Doktor Zdravković se iskreno iznenadio kad mu je u ordinaciju ušao njegov dugogodišnji izabrani pacijent ministar Petrović.

Neuredan, neobrijan, vidno smršao, poguren, neispavan, izrazito neraspoložen.

– Gospodine Peroviću!- obratio mu se zabrinuto doktor.- Pobogu brate, šta je s Vama!? Odmah se skinite da Vas pregledam! Jeste li vadili rezultate?!

Ministar Petrović samo je tužno huktao.

– Ma nebitno je doktore.. Svejedno mi je… Koga briga…

– Ma šta svejedno čoveče, vidite li kako izgledate!- povisio je glas doktor. – Morate hitno da se pregledate i ispitate! Zdravlje je najvažnije!

– Ma.. nebitno.- nastavio je ministar Petrović svoju rezignaciju.

– Dobro, recite mi..da se nije šta desilo..pa ste tako potonuli?- priupitao je iskusni dok.

– Desilo se.. desilo – reče ministar Petrović.- Rečeno mi je da ja, ministar u dva mandata, moram da budem spreman da napustim svoj resor! Posle osam uspešnih godina, izvanrednih rezultata, sjajnih kritika..Ja treba da uskoro budem smenjen!

– Aaaaa, to je u pitanju!- najzad je doktoru sve bilo jasno.- Pa gospodine Petroviću nije to propast sveta, ne treba to doživljavati toliko na kraj srca…

– Kako bre nije propast sveta!- povisio je glas ministar Petrović.- Lako je vama da tako pričate, Vi ste lekar…Vi možete da se zaposlite gde hoćete kao lekar..A šta ću ja.. ne postoji neka druga Vlada, pa da se ja sad tamo premestim…

– Pa dobro ne postoji druga Vlada..ali postoje druga zanimanja..Valjda postoji još neki posao koji možete da radite..

– Kako da ne! Svi jedva čekaju ineženjera hortikulture! Bez radnog iskustva u struci! I da hoće da dovedu nekog čoveka..nego možete misliti..ženu! Stiglo naredjenje sa najvišeg mesta da polovina vlade moraju da budu žene! I mene uskoro treba da smeni nekakva žena!

– Šta je, tu je, gospodine Petroviću..- pokušavao je da ga uteši doktor.- Vi ste pošteno odradili svoj posao..I sada treba da se posvetite svome zdravlju..A čini mi se, pre svega, mentalnom zdravlju..Sad ću ja vama da napišem uput pa da odete malo kod nekog psihijatra..Da vam što pre poleči tu depresiju…

– Ma kakav psihijata, kakvi bakrači!- iznenada se iznervirao ministar Petrović.- Pa nisam ja ludnuo! I nisam zato došao! Meni bre hitno treba uput za hirurga! Ali ne običnog… nego onog specijalnog… Što menja pol!

Slobodan Simić

Comments

comments