Gradonačelnica Užica nema na nemar u Vodovodu

Da Užice vode nestručni kadrovi SNS-a koji nisu dorasli zadacima postavljenim ispred njih uveravano se iz dana u dan i to traje 10 godina. Još jedna havarija na vodovodsnoj mreži u Beogradskoj ulici prevazilazi sve mere i granice. Ne želimo da budemo maliciozni, da kritikujemo po svaku cenu ali ovakav nemar i nestručnost koji vlada u JKP VOdovod je za svaku osudu. Pucanje cevi u Beogradskoj je postala normalnost

jer se dešava na svaka tri meseca. Pitamo vas:

1. Da li ste u stanju da uradite temeljnu rekonstrukciju vodovodne mreže kako do ovakvih havarija ne bi dolazilo?

2. Ko će da plati vašu nebrigu?

3. Da li ćete, pošto je to postala praksa, da tražite još jedno povećanje cene kako bi pokrili sve gubitke koje iskazujete na kraju godine?

4. Da li će neko od odgovornih snositi kosekvence za sve što se dešava ili će po ko zna koji put sve pasti na teret građana?

Fotografije su iz oktobra 2017. kada je takođe pukla cev u Beogradskoj ulici

Vaša nesposobnost sve više vređa innteligenciju Užičana jer je ovoga puta bez vode na više od 24 sata ostalo preko 1000 domaćinstava koje se snabdevaju sa ovog magistralnog cevovoda. Gradonačelnica Užica ostaje nema i ignoriše ove probleme i očigledno je da se sve baca pod tepih. Direktore javnih preduzeća postavlja isključivo Grad Užice a na njegovom čelu je gradonačelnica. Da li je time deo odgovornosti i na gradonačelnici? I da li zajedno sa direktorom JKP Vodovoda treba još neko da ode?

GO DS Užice

