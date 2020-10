Starleti Nini Skaj je neko zazvonio pred vratima njenog luksuznog penthausa i ispred je zatekla veću grupu elegantno obučenih muškaraca.

– Momci odmah da se razumemo… ne radim grupnjake… u Srbiji..- bile su njene prve reči neznanim gostima.

– Ma taman posla..gospođice Nina…pa nismo mi..zbog tog posla- progovorio je jedan iz grupe.- Evo doneli smo vam malo poklona.. parfema, viskija, šminke…Možemo li da uđemo?

Nina Skaj je baš volela poklone i odmah ih je pustila u stan.

– Da Vam se pedstavimo- reče onaj koji je vodio glavnu reč. – Mi smo predstavnici srpske opozicije… I došli smo kod Vas da vam ponudimo…jedan posao…

– Znate šta momci, da se odmah razumemo – prekinula ga je Nina. – Ja baš nisam ljubitelj.. rmbanja…Tačnije, ja uopšte ne volim da radim…Da sam htela posao, ostala bih u svom rodnom Ćićevcu i sad bih radila u Fabrici čokolade zajedno sa mojim sestrama i majkom..Znači, ne interesuje me da radim nikakav posao!

– Nismo se najbolje razumeli – pokušavao je da objasni gost.- Ne bi to bio… klasičan posao..To je više.. protokolaran posao. To su nastupi, govori, slikanje, snimanje, televizije, intervjui… i takve stvari…

– Pa.. to je već druga stvar – odobrovoljila se Nina.- Ja obožavam da se slikam i dajem intervjue… To mi je baš kul i vrh… Ali uopšte ne razumem… koje je to tačno…zanimanje?

– Vi bi Nina treblo da postanete novi lider opozicije!- obavestio ju je pridošlica, dok su ostali počeli da aplaudiraju.

Nina je bila vidno zbunjena.

– E momci… hvala mislim na podršci…Ali ja vas ništa ne kapiram… Ja ni ne znam šta vam je tačno ta… opozicija.. I gde mene nadjoste za tu priču? Pa ja ne znam ni šta je to?!

– Gospodijce Nina… iskreni da budemo.. vas je našla.. naša marketinška agencija. Vi ste po svim anketama trenutno najpopularniju osobu u našoj zemlji! Izuzimajući aktuenog predsednika… Vas, Nina, naši gradjani najviše podržavaju, vole, obožavaju i slušaju svaku vašu reč i savet!

– Pa normalno da me ljudi vole..- bila je ponosna Nina- Ja sam, bre, već dva puta pobeđivala u rijaliti programima! Mili moji gledaoci su poslali više od šest miliona sms poruka za moju pobedu! Nema jače! Ali ja i dalje stvarno ne kapiram.. kakve ja veze imam sa..vama..i tom vašom.. opozicijom?

– Imate, kako da nemate- nastavio je gost.- Mi tragamo za ličnošću koja ima popularnost i prepoznatljivost, i koja će onda da ujedini celu srpsku opoziciju i da najzad budemo ozbiljna politička snaga..A, što ne reći , sa vama na čelu, mi najzad možemo i izbore da dobijemo!

– Momci, načisto sam vas skapirala- reče smireno Nina Skaj.- Vi, u stvari meni nudite posao … političara. Ali moraću da odbijem vašu ljubaznu ponudu. Verujte mi na reč, moji roditelji i rodbina jedva podnose i ovo čime se bavim… Mislim da mi ne bi oprostili ako bi počela da se bavim i politikom.. Žao mi je..Ali ja ću vam dati kontakte svih pobednika rijalitija.. Možda neko od njih i pristine, nikad se ne zna…

Slobodan Simić

