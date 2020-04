Pismo baki

Draga bako,

Evo pišem ti ovo pismo, jer više niko ne sme da te viđa.

Rekli su na televiziji da deca ne smeju da viđaju svoje bake, jer će onda bake da umru od virusa.

Ja sam pitao tatu da li to znači da mi deca imamo taj virus od koga umiru bake, ali je tata počeo da psuje, pa mi nije odgovorio.

Pitala sam mamu da li i ona ima taj virus od koga umiru bake, pa ne sme da te poseti, ali je mama samo ćutala, a tata je ponovo počeo da psuje.

Ja ne idem u školu zbog virusa, ali imamo redovno časove preko televizije. I to je super, jer dok gledaš čas možeš i da igraš igrice na telefonu, što u školi baš i nije moglo. A dobijamo i kontrolne preko interneta. Ja imam sve petice na kontrolnom i mama je vrlo ponosna na mene. Ali tebi mogu da kažem da je vrlo lako uraditi dobro kontrolni, ako znaš gde ti je šta u knjizi. Ko može da vidi da li prepisuješ?

Tata i mama ne idu na posao zbog virusa. Tata samo gleda fudbal i pije pivo, a mama je uglavnom na telefonu po ceo dan. To se zove raditi od kuće.

Niko nam ne dolazi u goste, niti mi gde idemo. Često ne možemo ni da izlazimo iz stana. Mama kaže da je to zbog virusa, a tata kaže da je to zbog budala.

Pitala sam tatu od kojih to budala ne možemo napolje, a on mi kaže da je to zbog onih budala koji misle da se virus prenosi kretanjem i šetnjom.

Moj najbolji drug Duki takođe nigde ne ide i baš mi nedostaje. Kaže da ni on ne sme da viđa svoju baku i dedu zbog virusa. Ja sam mu rekao da izgleda nije stvar u virusu, nego da moj tata kaže da je to zbog nekih budala. Pa me je Duki pitao kad će da prođu te budale, ali to nisam znao da mu kažem.

Draga bako, jedva čekam da te vidim i zagrlim. Mnogo mi nedostaješ. Mama kaže da misli da si dobro, jer ti redovno ostavlja hranu ispred tvojih vrata. I mama kaže da izgleda da imaš slab apetit, jer već nekoliko dana ne uzimaš hranu koju ti donosi. I kad to priča, mama plače.

Draga bako, izdrži još malo, čuo sam da tata kaže da će nam se uskoro skinuti budale s programa, pa nešto mislim, kad ne bude više tih budala, moći ćemo da se ponovo igramo i crtamo i pevamo, kao nekad.

Mnogo te voli tvoj unuk Marko.

Slobodan Simić

Comments

comments