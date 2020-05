Politizacija pilula

– Ne preživljavaju najjače vrste, niti one koje su najpametnije – Preživljavaju one koje se najbolje adaptiraju na promene – mNRA-1273 vakcina koristi novu mNRA tehnologiju, za koju veruju da je softver života i da ima ozbiljan potenciljal za poboljšanje zdravlja pacijenata –

Covid-19 u SAD – Dan šezdeset prvi

Znam, danas ceo svet bruji o tome od kada, zašto, uz kakve beneficije i po čijoj preporuci predsednik Amerike, Donald Tramp, koristi lek protiv malarije, hydroxychloroquine, koji u nekim slučajevima ublažava simptome coronavirusa. Doduše, detalje takođe uglavnom znaju svi – predsednik ih je sam, iz samo sebi poznatih razloga, saopštio na konferenciji za štampu, posle susreta sa restoraterima, sa kojima je razgovarao o najefikasnijim načinima za otvaranje restorana i barova širom Amerike. “Lek koristim kao preventivu, zato što sam čuo mnogo dobre stvari o njemu, uzimam ga već oko nedelju i po dana, a uzimam i cink, i sve u svemu, osećam se dobro. Nemam virus, testiran sam negativno.”

Ne znam kako se u tom trenutku osećao i njegov doktor, Sean Conley, koji je posle izdao neko nemušto saopštenje, u kome se kaže da su” posle mnogobrojnih razgovora sa predsednikom, utvrdili da su dobre strane leka nadjačale eventualni rizik, te da ga predsednik uzima u preventivne svrhe.

Dubak stigao i do Amerike!

Po príncipu “nisam ni pio lek, ako o tome nisam pričao”, predsednik Amerike još jednom je potvrdio da ne zna šta je filter, da će nastaviti sa “što na um-to na drum” retorikom, bez obzira na posledice, a naročito bez obzira na obavezu da ponekad nešto prećuti. Sada se digla halabuka, svi se pitaju zašto on lek uzima, možda je lek u ovom trenutku nekome potrebniji, zbog čega se tako javno protivi lekarima koji tvrde da baš ovaj lek nema nikakvog efekta na lečenje zaraze, da čak moze izazvati i ubrzani rad srca, sa fatalnim posledicama, da se može koristiti jedino u bolnicama i pod strogim nadzorom lekara… Upravo zato, i uprkos svemu! Jer unikatna svetska politička figura veruje da na to ima pravo, a možda i obavezu! Ne smemo nikada zaboraviti šta je govorio Darvin: “Ne preživljavaju najjače vrste, niti one koje su najpametnije. Preživljavaju one koje se najbolje adaptiraju na promene.”

Tako je u životu, tako je i u politici naročito!

Šalu na stranu, tema jučerašnjeg dana trebalo je da budu vesti iz istrazivačke firme “Moderna, Inc.” iz Cambridge, Massachussets, koja se pohvalila pozitivnim i ohrabrujućim rezultatima druge faze testiranja vakcine mNRA-1273, koristeći novu mNRA tehnologiju, za koju veruju da je softver života i da ima ozbiljan potenciljal za poboljšanje zdravlja pacijenata. Juče su akcije ove frime porasle za 26%, a i celo tržište novca je bilo u zelenom, kao odgovor na dobre vesti o vakcini koja bi mogla zaustaviti virus. Podsećamo, ako se potvrdi efikasnost i bezbednost, vakcina će biti dostupna za hitne slučajeve na jesen, a u januaru iduće godine trebalo bi da iz proizvodnje izađe 300 miliona doza.

U isto vreme se nastavljaju rasprave o tome koja se država otvorila ranije, zašto restrikcije ne popuštaju u Čikagu, kada ćemo se osloboditi pandemije straha i vratiti se koliko-toliko normalnom životu. Država Njujork je neke restrikcije popustila prošlog petka, ali će Njujork Siti sa otvaranjem sačekati bar još nekoliko nedelja, dok ne budu evidentno smanjeni brojevi zaraženih, obolelih i umrlih. Vlasnici nekih gradskih barova, pokušavajući da spasu što se spasti od biznisa može, otvorili su svoja vrata za goste, ali je gradonačelnik Bil de Blazio natavio da im preti zatvaranjem, čak i hapšenjem, obećavajući čak i ograde na plažama, ukoliko se letos Njujorčani ne budu pridržavali ograničenja, tvrdeći da će ih, ako treba, vaditi i iz vode, i savetujući komšije da jedni druge prijavljuju, ako primete prekršioce.

Dovitljivi se snalaze na druge načine; u Fish Tales Pub u Ocean City u državi Maryland, jedan vlasnik bara je uveo “bumper tables” (stolove sa branikom), uz pomoć kojih će gosti održavati neophodnu fizičku distancu, i naročito ako su pripiti lakše kotrolisati čaše, flaše i sadržaj u njima. “Revolution Event Design”, firma koja je stolove dizajnirala, ima ozbiljne ponude iz barova i restorana širom zemlje. A oni bezobrazno dovitljivi nastavljaju lov u mutnom, švercujući na crnom tržištu nevalidne testove na virus, maske i ostalu zaštitnu opremu, ima ih u svim državama, a u toku je opsežna operacija “Stolen Promise”, kojom im ulaze u trag, hapse i kažnjavaju.

U čikaškoj eriji i juče su sanirane posledice teških poplava, nakon celodnevne obilne kiše u nedelju, a kažu da će i danas padati. U nedelju je palo rekordnih 4.25 inča, poplavile su ulice, podvožnjaci, autoputevi, izlile se reke, nabujalo jezero, zemlja je prezasićena, dvorišta kuća su pod vodom, pa se strahuje kako će kanalizacioni sistem izdržati nove današnje padavine. U vreme pandemije akcije čišćenja su dodatno komplikovane, neke servisne službe kubure sa nedostatkom ekipa na terenu, a velike oscilacije temperatura negativo utiču i na zdravlje građana.

Jedno nam u Čikagu ne gine – ako nismo zaraženi, lako ćemo zarđati ili ubuđati. I danas, i sutra, kada će nam biti kako nam bude.

Mila Filipović, Čikago

