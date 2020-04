Postepeni povratak u budućnost

COVID-19 u SAD – Dan trideset peti

I juče je Krizni štab Bele kuće, na čelu sa predsednikom Trampom, održao konferenciju za štampu, obaveštavajući novinare i javnost o poslednjim informacijama o toku pandemije, planu da se postepeno zemlja ponovo otvori i u tri faze vrati u normalan život, kao i o sredstvima za ekonomsku pomoć, na koju male i srednje kompanije još uvek čekaju, a ni svi poreski obveznici još uvek nisu dobili svoje uplate. U Americi je u nedelju bilo 760.000 zaraženih i 40.661 preminulih od posledica zaraženosti coronavirusom, a urađeno je više od 4,18 miliona testova.

Sutra će potpredsednik Majk Pense na konferenciji sa guvernerima svih američkih država i teritorija u sedištu FEMA predstaviti detaljnija uputstva o postepenom prelasku u normalan život, kao i detaljne informacije o laboratorijama za testiranje i obradu podataka u svakoj državi posebno. Biće reči i o razgraničenju odgovornosti, sa posebnim detaljima na to šta je obaveza i dužnost saveznih organa vlasti, a šta obaveza i dužnost lokalne vlasti, državne vlasti i guvernera posebno. Vreme je da se prestane sa prebacivanjem krivice sa jednih na druge, kao i prepucavanjem između predsednika Trampa, Nensi Pelosi i zakonodavaca iz Demokratske partije, i da rade zajedno, za dobro nacije.



Posebna pažnja u I fazi biće posvećena zdravstvenim ustanovama koje će nastaviti da radi operacije, intervencije i preglede koj nisu hitni, uz detaljnu analizu situacije na terenu, obavezno testiranje pacijenata na virus, pooštrene mere higijene i zaštite i dogovor između lekara i pacijenata.

Starački domovi, čiji su štićenici širom Amerike u pandemiji najviše stradali, jer se radi o starim i bolesnim licima, imaće obavezu da članove porodica obaveštavaju o postojanju coronavirusa u svakoj pojedinačnoj ustanovi, kao i da nacionalnom Centru za kontrolu bolesti raportiraju o svakom obolelom od Covid-19.

U nekim državama nastavljeni su protesti protiv rigoroznih restrikcija, pa je i protest u glavnom gradu Ilinoisa, Springfildu, održan u nedelju sa zahtevom da se mere ublaže, a ova država što pre adekvatno prirpemi za prvu fazu povratka u normalnost. Protesti u Čikagu bice održani početkom maja. Sa druge strane, guverner Ilinioisa, JB Pitzker, nastavlja prepucavanje sa predsednikom Trampom, tražeći od njega da prestane sa tvitovanjem i počne da radi, a neki drugi guverneri mu zameraju na neodlučnosti i kašnjenju sa aktivnostima.

Predsednik Tramp im odgovara tvrdnjom da svaka država mora poboljšati sistem testiranja, te da svaki guverner ima diskreciono pravo da adekvatno primeni uputstva savezne administracije. Od guvernera će isključivo zavisiti da li će se otvarati okrug po okrug, ili cela država u isto vreme. Montana, Ajdaho, Viskonsin, Juta, Colorado, Arizona, Kanzas, Oregon, Kalifornija, Indijana, Vajoming, Vašington, Florida, Južna Karolina, Minesota i druge države sa manje obolelih i zaraženih spremne su za primenu preoporuka o prvoj fazi.

Mnogi se već sada pitaju kada će i da li će nas zadeisti novi talas pandemije,da li će biti opasniji od prvog i odneti više života, ili će biti samo blaga potvrda da je virus još uvek tu i da nam ne da mira. Da li će virus umreti na leto, ili već sada u nekim regionima, koliko ćemo dugo čekati na vakcinu, da li će biti obavezna, kako će dostupne biti odgovarajuce terapije. Odgovora još uvek nema, jer je mnogo nepoznanica i o virusu, i o pandemiji.



U međuvremenu, ministar finansija Stiven Mnučin, nastavlja pregovore sa predsedavajućom Kongresa, Nensi Pelosi i vođom manjine u Senatu, Čakom Šumerom, o odobravanju dodatnih 250 milijardi dolara za pomoć malim i srednjim preduzećima, koji su usporeni zbog želje Demokrata da kroz ovaj program provuku i listu svojih želja o finansrianju programe koji nemaju veze sa pandemijom. Demokrate su od nekih zahteva odustale, pa će prema novim predlozima, sredstva otići za bolnice, lokalne organe vlasti i države pojedinačno, kao i narodne kuhinje, a kažu da će možda već u sredu novi zakonski predlog biti na predsednikovom stolu.



I naravno, ne bi mogla da prođe ni jedna konferencija za štampu na kojoj predsednik Tramp ne bi napravio sprdnju sa novinarima. Shvatila sam, čim ih upita za koju kuću rade – bolje im je da nestanu glavom bez obzira. Fake News, laži, prevare, obmane, odsustvo mozga, nekorektno izveštavanje, samo su neke od primedbi koje američki predsednik bahato upućuje akreditovanim izvestačima CBS, NBC, CNN i drugih kuća. Iskreno, mislim da je to cisto gubljenje dragocenog vremena, jer on još uvek nije shvatio da nema tog predsednika koji će zadovoljiti sve medije, sve građane, svakog mislećeg čoveka. Odgovori na pitanje i dostojanstveno pređi na drugo. Znam, i to je veština vladanja, za koju su, nažalost, mnogi vladari uskraćeni.

Proteklog vikenda (nije nevažno da je vreme bilo prilično lepo), uprkos naredbi o ostanku kod kuće, na jugu Čikaga desilo se jedno ubistvo i 22 ranjavanja. U Kanadi (Nova Škotska) je ubijeno najmanje 10 ljudi, u stravišnom činu jednog 51-godišnjaka, koji je izvršio ubistva. Motiv još uvek nije saopšten.

Vreme će, kažu, i danas, u Čikagu biti pristojno. Ne znam, sedim u kući. A sutra će nam ionako biti kako nam bude.

Mila Filipović, Čikago

