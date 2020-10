Rasulo u železnici

– Voz stoji, stoji, i tako 75 minuta, jer dispečer iz Bg kaže da što se njega tiče može tako do prekosutra – Sirotinja raja sedi u hladnim vagonima, gleda kroz prozor i pita se, čime smo mi ovo Bože zaslužili –

Paraziti (državni službenici čija je svrha postojanja u sistemu da primaju platu, a ne rade ništa, ili da rade, ali da sve što urade bude gore od pređašnjeg) su u ranu zoru 02.10. godine tekuće na železničkoj stanici Užice izveli pokaznu vežbu „Jebemo vas za debelu lovu, a ne možete nam ništa 2020!“

Elem, poslednjom sistematizacijom železnice to JP podeljeno je u četiri nezavisno/zavisne kompanije i tom prilikom smanjen je broj radnika, važno za dalju priču naglasiti radnika, za par hiljada. Nebitno stotinu gore, dole, mnogo važnije je da se sada od jednog generalnog direktora i nebrojeno njegovih zamenika, prostom deobom došlo do četiri takva identična, plus X puta toliko zamenika, savetnika, zanosilaca muda u krivini, izmišljenih funkcija, naravno, debelo plaćenih, pa sve do na terenu vaspostavljenih šefova i šefčića, muda i mudića, naprednjačkih mladih lidera, kuraca palaca, da prosti fini svet.

I tako ti generalni i svi dalje pobrojani, pošto apsolutno blage veze sa životom nemaju, a sa železnicom tek, krenuše u svoju spasilačku misiju čupanja srpske železnice iz blata.

Prostom naprednjačkom biraču prikovanom za tv prijemnik to izgleda super. Onaj obećava, Plavuša gradi, Onaj otvara, s`koca i, konopca silom, dovučena raja aplaudira, a u stvarnosti to izgleda ovako:

– Međunarodni brzi voz broj 432 na relaciji Bar – Beograd prispeo je u stanicu Užice u 3 sata i 02 minuta. Po naredjenju dispečera iz centralnog operativnog odeljenja Srbija Voza u Beogradu (jedna od nezavisnih kompanija koja upravlja putničkim saobraćajem) u stanici je na voz trebalo biti dodata lokomotiva, da bi se uspostavio sistem grejanja?! Da, da, voz od Bara do Užica nije imao grejanje! To bi u onoj staroj firmi Železnice Srbije bio posao od petnaestak minuta, jer se znalo ko šta radi, ali, po ovoj novoj sistematizaciji, ne zna se ni ko pije, ni ko plaća, pa tako dođosmo u situaciju da mašinovođe odbijaju da rade posao koji je nekada radio otpravnik vozova, taj isti otpravnik ne sme da radi taj posao, jer SrbijaVoz je posebna kompanija i ne smemo da im se mešamo u politiku upravljanja i organizacije saobraćaja, mašinovodje nisu obučene da urade ono što se od njih zahteva i sa punim pravom odbijaju da urade, jer bi, ne daj bože kakvog problema, bili odgovorni što su to uradili, voz stoji, stoji, i tako 75 minuta, jer dispečer iz Bg kaže da što se njega tiče može tako do prekosutra, mašinovodjama ide radno vreme vozili ili nevozili, a sirotinja raja sedi u hladnim vagonima, gleda kroz prozor i pita se, čime smo mi ovo Bože zaslužili.

E sad, da je neko tim ljudima u vozu pojasnio šta je problem, mislite li da bi se neko pobunio?

Teško rođaci, teško…

Paraziti su nas pobedili. I tu je kraj naše priče.

Neko je probudio u gluvo doba kontrolora SrbijaVoza koji je došao na stanicu, popunio potrebne obrazce i voz je otišao dalje, a oni paraziti koji su smislili i izveli sistematizaciju železnice i dalje sede u udobnim foteljam ministarstva saobraćaja i srpskih železnica, metroa u Beogradu i primaju debele pare za svoje debilne projekte i buduće pokazne vežbe. Zato kada sledeći put budete zaglavljeni u nekom sajvanu srpskih železnica, ne psujte radnike, one prave radnike, jer oni su krivi taman toliko koliko i vi koji ste svojim izborom dozvolili da nas idioti okupiraju.

Vladimir Gredeljević

