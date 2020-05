Šešelj jedini opozicionar u Srbiji

– Naprednjaci će osvojiti preko 50 posto glasova i to nije dobro za državu – Mi bi smo bili sa njima ako se odreknu Evopske unije i brže išli u istočne integracije, jer tu nam je prespektiva i budućnost –

U kampanju Šešelj obilazi sve opštine u Srbiji

Lider SRS Vojisalv Šešelj boravio je danas u Užicu i poručio da radikali izlaze samostalno na izbore i da su oni do sada jedini bili prava opozicija u srpskom parlamentu.

Ovu kampanju neće obavljati putem javnih miting i tribina u zatvorenom prostoru.

– Poštujemo činjenicu da postoji opasnost zaraze od ovog novog virusa i odlučili smo da metode delovanja tome prilagodimo. Štampaćemo list Velika Srbija i dva broja su već izašla u kojima razmatramo razne aspekte unutrašnje i spoljne politike. Imaćemo i letke. Odustali smo i od plakata, jer političarske fizionomije ruže zidove gradova i to samo ljuti građane. Ukoliko se ukaže prilika na elektronskim medijima, tu ćemo se pojaviti. REM je objavio da je SRS na pretposlednjem mestu po zastupljenosti u elektronskim medijima, a posle nas Muftija Zukorlić. Naprednjaci su prvi bez premca, zatim Savez za Srbiju, onda socijalisti i sve one male stranke za koje su im napednjaci skupljali potpise. Mi znamo zašto je to tako, a mene puste na TV malo češče kada nije kampanja, a kada je kampanja kao da sam nestao – rekao je Šešelj.

U ovoj kampanji lider radikala će obići sve opštine, kako kaže, da se obrati lokalnim medijima i proveri kakvo je stanje u lokalnim odborima SRS-a, da li su liste predate, a tamo gde nisu da vidi koliko im još vremena treba.

– U Užicu je blizu da se preda lista. Već sam bio u Arilju, a posle Užica idem u Požegu. U Novoj Varoši izlazimo samostalno, a u Priboju, Prijepolju, Sjenici i Novom Pazaru, da ne bi došlo do rasipanja srpskih glasova, ušli smo u koaliciju sa naprednjacima, socijalistima i još po nekom strankom – kaže Šešelj.

Rekao je jo da se program SRS od devedesete pa naovamo nije se menjao. Doda je da su u prethodne četiri godine oni bili „jedina opoziciona stranka i jedino prava, stranka, dok su ostali pravili cirkus“.

– Jedino smo se mi temeljito spremali za svaku tačku dnevnog reda i kritikovali vlast. Mi smo opozicija postojećoj vlasti, a ne Srbiji. Ako vlast nešto dobro uradi, mi kažemo dobro – ako se približava Rusiji i nabavlja naoružanje iz Rusije, ako ima dobru saradnju sa Kinom, mi to podržavamo. Podržavamo sve što je u interesu Srbije. Niko nije oštrije kritikovao ministre Lončara, Mihailovićku, Rasima Ljajića nego mi i imali smo argumente – rekao je lider radikala i dodao da su oni nepotkupljivi i nepodmitljivi.

A što se tiče šansi stranaka na izborima rekao je:

– Jasno je da narpednjaci imaju najveći šanse, sve prilike su im išle na ruku i sami će osvojiti više od 50 psoto. Ali, za državu bi bilo bolje da nemaju 50 posto i da moraju sa nekim da prave koaliciju. Mi bi smo bili sa njima ako se odreknu Evopske unije i brže išli u istočne integracije, jer tu nam je prespektiva i budućnost. Tamo su nezimislivi izvori svih sirovina, koje možemo dobiti jeftino ako smo članice integracija, a tamo se može prodati sva srpska roba. Ne bežimo od koalicija, ali ne po svaku cenu, već moraju da se naprave kompromisi naših programa i da se zajednički radi. Ne bežimo ni od opozicije i da imamo još jaču poslaničku grupu, kako bi efekti naše kritike bili delotvorniji – rekao je Šešelj.

Kada je u pitanju spoljna politika radikali iščekuju šta će se desiti na američkim izborima.

– Od kada je Tramp došao na vlast nad nama nema pritisaka. Najveći doprinos što je Tramp pobedio dali su srpski radikali, jer smo ga podržali. Američkim Srbima smo rekli da za njega glasaju. Sada će da ga podrže Vučić i Dačić, a mi smo se prvi i jedini setili. To je u srpskom interesu, a podržali smo i Borisa Džonsona, jer je bio protiv bombardovanja Srbije i izašao iz Evrospke Unije – rekao je Šešelj.

Dodao je da na lokalnim izborima izlaze sami, a ako im građani ukažu poverenje, onda su spremni da uđu u vlast.

– Da uđemo u koaliciju sa većim strankama posle izbora nikada nema smetnji na lokalnom nivou, jer nas cene, jer nemamo lopova i kriminalaca. U Požegi je policija pohapsila celokupno rukovodstvo naprednjaka, a nijednog radikala, iako smo sa njima bili na vlasti. Kod nas je stroga disciplina. Takve ljude imamo u Užicu. Bilo je problema u užičkom odboru i nekih sukoba, ali sada imamo solidne, mlade ljude. Malo se stranka ventilisala i ubeđen sam da nas ti ljudi neće obrukati – zaključio je lider radikala.

Zvezdana Gligorijević

