Sloboda medija

Posle obilaska vinarija i degustacije vina, Predsednik se, neočekivano raspoložen i prilično rumen, obratio novinarima na konferenciji za štampu. – Vidi vidi..sedma sila! Moji dični novinari…Trčkaraju za mnom kao neki kučići ..pa čekaju da im bacim..neku informaciju… Pa da se slade…Nego ja danas nisam raspoložen za vaša..glupa i dosadna pitanja..Ali ajde..izaberite jedno pitanje..pa da se razilazimo..

– Mislim da se nametnulo najvažnije pitanje gospodine predsedniče- javila se novinarka javnog servisa- Kakav je Vaš komentar na izveštaj Evropskog parlamenta da u Srbiji postoji potpuna medijska kontrola i totalni medijski mrak?

Odmah se videlo da to nije dobro izabrano pitanje. Predsednik je odjednom izgubio svu svoju prethodnu opuštenost i veselost.

– To što lupetaju i lažu ta birokratske briselske drkadžije, za to me savršeno zabole! Ali da ja vama nešto kažem iskreno…Sedma silo!…Vala nije ni čudo što su ovi govnari to napisali.. kad ste vi..nemam reči da vas uopšte opišem..Jadni..na primer..Jadni i bedni! Za tu vašu mizernu platu mi se non-stop uvlačite… pišete šta god vam kažem… Drhtite kao zečevi!..To što sam ja preuzeo sve novine i televizije..to je bio moj politički zadatak i moj politički cilj ..I bogami, ja sam svoj cilj ostvario…Ali vi..zečevi..i miševi..niti ste se protiv toga bunili, niti ste se borili za tu vašu slobodu medija, niti ste bilo šta preduzeli po tom pitanju! Ko je vama bre ikada branio da pišete i objavljujete šta god vi hoćete!? … Ali ne smete!..Plašite se..za svoje mizerne platice!..Pa eto..to napišite! …Da ste vi novinari najobičniji zečevi i miševi koji zbog svoje bedne platice pišete samo ono što mislite da će se meni svideti! To napišite!!!

Predsednik je naglo i ljutito okrenuo, ali se malo zateturao, pa ga je oprezni sekretar vešto uhvatio pod ruku i odveo bezbedno do automobila.

Sve sutrašnje novine su objavile identičan izveštaj sa predsednikove konferencije za štampu:

„Predsednik se posebno osvrnuo i na negativan izveštaj Evropskog parlamenta o stanju u srpskim medijima i rekao da mu je jako žao što naši evropski prijatelji ne vide pravu istinu, i da su srpski mediji oličenje slobode i nezavisni, i da vrlo objektivno i profesionalno informišu srpsku javnost. Predsednik je na konferenciji posebno naglasio svoju zabrinutost zbog lošeg materijalnog stanja novinara i teških uslova u kojima rade, jer su često pod pritiskom i u strahu, i izrazio nadu da će u budućnosti status novinara biti osetno poboljšan, jer je to njegov politčki cilj.“

Slobodan Simić

