Srpska komšinica

E, baš dobro što ste došli, odmah da vam kažem za Stefanovića sa 5. sprata, on je penzioner, njemu je zabranjeno da izlazi iz stana zbog epidemije i vanrednog stanja, ali ja sam ga dva puta videla da krši zabranu, i posle sam ga videla sa hlebom, znači da je bio u prodavnici, a to je zabranjeno, a onaj mali Andreja sa 8. sprata, stalno izlazi, iako je zabrana, ja sam mu čak rekla jednom „dete pa ne možeš tako da se ponašaš i izlaziš kad je policijski čas“, a on mi je, a to možete i da zapišete, rekao „baba možeš da ga duvaš“, a sa njim stalno izlazi i mali Đoković sa 2 sprata, njega sam prijavila njegovim roditeljima, ali oni mi kažu „komšinice Milesa, hvala vam na brizi, ali mi smo nemoćni“…

Zapišite i one Miloševiće sa 10 sprata, oni non-stop dovlače robu u kuću, a nije to normalno, neka vam lepo objasne otkud njima tolike pare da se toliko kupuje, a taj Milošević je navodno nezaspolen, ali ja sam viđala kako neki sumnjivi tipovi stoje ispred ulaza i čekaju da im on nešto donese, a vi vidite šta im on to donosi, kad može da celu prodavnicu kupi u ovo vreme, kad pošten svet nema ni za osnovne potrebe, recimo, ja nemam da kupim više od 10 flaša ulja i 20 kila brašna, a ja sam ipak penzionisana blagajnica, a ako ja nemam, ko onda može da ima, pa, dobro, mogu da ćutim, ne morate da vičete na mene, zašto ste postali tako grubi, evo ćutim, pa što ne kažete da tražite Petrovića, pogrešili ste vrata, on je sprat iznad mene u broju 24… a imam ja što-šta da vam ispričam i za tog Petrovića koga tražite, a i za njegovu ženu i ćerku…

Hej, policajci… Pa, što bežite?!

Slobodan Simić

Comments

comments