Srpsko zdravstvo

Počeo sam iznenada da osećam žarenje i pečenje u stomaku. A sa zdravljem se ne treba igrati.

Požurio sam u najbližu privatnu ordinaciju i doktor me je odmah primio.

– Izvolite, poštovani gospodine, sedite, raskomotite se, da li ste za neko piće..- topio se od ljubaznosti privatni doktor.

Uskoro je počeo da me pregleda.

– Bože, bože..-samo je vrteo glavom i povremeno se krstio. –Vrlo nezgodno… Baš vrlo nezgodno…Ovo meni ne izgleda uopšte bezopasno.. Da ne kažem…Ali hajde da baš ne prejudiciram stvari…Mada…

Jedva sam smogao snage da progovorim.

– Doktore..recite mi..iskreno..nemojte me štedeti..šta je u pitanju?

Doktor je zabrinuto ćutao. I ćutao. To se oteglo.

– Nema druge nego..ozbiljna dijagnostika!- najzad je progovorio.- Treba da vam izvadim krv, uradim labaratoriju, transaminaze, sedimentaciju, lekuocite….pa ultrazvuk… pa gastroskopiju… Za početak…Ono osnovno..

Nije se imalo šta čekati. Odjurio sam u banku, podigao svu ušteđevinu i vratio se na ispitivanja.

Doktor me je pregledao, snimao i ispitivao sedam dana.

– Mislim da smo vrlo blizu prave dijagnoze- rekao mi je bodro posle sedmog dana.- Ali bi valjalo uraditi još koprokulturu, rektoskopiju, magnetnu rezonancu.. I još što-šta…

Na žalost više nisam imao ni prebijene pare, što sam mu i rekao.

– Kako hoćete- slegao je doktor ramenima.- Vaše zdravlje je u vašim rukama..

U dalje sam osećao ono žarenje i pečenje pa sam morao nešto hitno da preduzmem.

Uzeo sam zdravstvenu knjižicu, izdržao ogroman red u Domu zdravlja, uspeo da uzmem uput za gastroenterologa, a zatim ceo sledeći dan proveo u čekaonici državne bolnice.

Kad sam najzad i ja došao na red, našao sam se licem u lice sa onim mojim prethodnim doktorom iz private prakse..

– Pa vi ovde radite?- bio sam iznenađen.

– Radim, što ne bih radio… – procedio je moj doktor.- Uostalom šta tebe briga gde ja sve radim! Gledaj svoja posla!

Nije mi više persirao. Niti je bio ljubazan.

– Ako dopustite..mene i dalje žari i peče stomak..- usudio sam se da podsetim na svoje tegobe.

– Jaka stvar!- povisio je glas doktor.- Žarenje i pečenje, možeš misliti! Ti, čoveče imaš samo običnu gorušicu!- otkrio mi je doktor moju dijagnozu.- Nego, uzimaj ti, blago meni, dosta badema i pij redovno čaj od nane..I to ti je to! A sad me nemoj tu više zamajavati i zadržavati red! Ajde sledeći!!

Slobodan Simić

