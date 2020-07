Tablete za spavanje

Predsednik se probudio teškom mukom iz dubokog sna.

– Šta mi bi da popijem tabletu za spavanje prvi put u životu!- pomislio je pokušavajući da se potpuno rasani.

Tada mu pogled pade na sat. Bilo je davno prošlo podne!

– Ovoliko dugo nisam spavao..Nikad!- pomislio je i zgrabio telefon.

Pozvao je Premijerku.

– Mala, slušaj me pažljivo… ja sam se očigledno uspavao… Dakle, današnje otvaranje one fabrike što je stalno otvaramo pred izbore prebaci za sutra ujutru..a presecanje vrpce na novih 900 metara autopita prebaci za sutra popodne… Jesi razmela!?

Sa druge strane vladao je potpuni muk.

– Halo… jel’ ti mene čuješ, leba ti!? Šta je s ovim telefonima…

– Šefe!- najzad je progovorila Premijerka.- Šefe!!! Pa Vi ste..!

– Šta sam ja!? Šta se dereš, bre! Malo sam se uspavao, desilo se i meni..Šta je s tobom!? I što me niko nije probudio?!

– Ovaj..šefe..Vi ste očigledno..dobro! Tako da… je informacija o Vašem stanju… očigledno… bila… pogrešna… A niko nije smeo da uđe kod Vašu u sobu..Vi uvek ustajete jako, vrlo, izuzetno… rano..Pa smo mislili…

– Šta ste mislili!? Vi ste svi budale, i ponašate se kao budale! Šta ste mislili?

– Nisam to ja mislila! To je rekao Vaš sekretar! On je kriv! On je jutros rekao da se Vi… uopšte niste probudili! I mi smo svi mislili… to…

– Mislili ste da sam… Šta?… Mrtav! Bože sačuvaj, da se pomerim s mesta… Sa kakvim ja budalama radim! To je moja sudbina, da radim sa budalama! Čovek malo duže odspava, a budale ga proglase mrtvim! Ne mogu više da slušam te gluposti! Jesi li bar za večeras zakazala Glavni odbor stranke, kao što smo se dogovori?

– Ovaj… tu ima sada jedan… mali problem… – počela je da muca premijerka.- Mi… kako da kažem… trenutno… nemamo Glavni odbor..A koliko sam obaveštena… ni većinu članova…

Sada je Predsednik ostao bez reči.

– Ama šta ti to bulazniš!? Kako možemo da nemamo glavni odbor i članove stranke!? Pa gde su?!

– Ovaj… to vam i pričam… Od jutros..kad se niste pojavili.. i javili.. Zbog vašeg sekretara! To se munjevito pročulo… Da se niste probudili… I nekako… u ovom trenutku koliko sam čula… stranka skoro da i nema više članova… jer su svi prešli u… neke druge stranke..

– Ne mogu da verujem!!! – zaurlao je Predsednik.- Samo zato što sam se malo uspavao… svi su se razbežali! Aaa, nećemo tako! Ja odoh da obiđem sve televizije, da me svi vide i razuvere se, a ti zovi budale..da se hitno vraćaju!

– Ništa ne brinite šefe!- odmah je živnula Premijerka.- Evo odmah zovem i šaljem mejlove.. Samo da se ja na brzinu iščlanim iz ove glupe opozicione stranke… I idemo dalje… jače i brže…

– I da ne zaboravim- setio se nečega Predsednik. – Pod hitno se zabranjuje korišćenje tableta za spavanje u Srbiji! One su bre opasne po državnu bezbednost!

Slobodan Simić

