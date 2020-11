Tajna novih ministarstava

Piše Slobodan Simić

Premijerka je zatražila hitan sastanak kod Predsednika i dojurila u njegov kabinet.

– Šefe… desilo se nešto… neplanirano! Ja ne znam šta sada da radim! Njih ima… više!

– O čemu ti to leba ti trabunjaš!- iznervirao se Predsednik.- Koga bre ima više?!

– Ministara, šefe! – otkrila je problem Premijerka. – Ima više ministara… nego što treba…

Predsednik se iznervirano prekrstio.

– Ovoga mi krsta… ja tebe ništa ne razumem! Gde ima više ministara nego što treba i kako može uopšte da ima negde više ministara nego što treba?!

Premijereka je skrušeno gledala u pod.

– Ja sam pogrešila. Ja sam kriva šefe! Prvo ste mi za formiranje nove vlade dali na početku spisak ministara samo od naših članova… Pa ste onda kasnije ubacili ministre za našeg koalicionog partnera… Pa ste njih izbacili i ubacili drugog koalicionog parnera… Pa ste onda vratili i prvog koalicionog partnera… A onda ste mi poslali i spisak sa polovinom žena ministara… I ja sam na kraju… napravila grešku, i sve izmešala! I sad ima više ministara nego ministarstava!

Predsednik je odmahnuo rukom.

– Ma idi bre ženo… Preseče me načisto! Ja misilio… nešto se stvarno loše dogodilo! Jaka stvar… ima više ministara!

– Ali… šefe… oni su svi već položili zakletvu za novu vladu… I sad treba da objavim medijima… ko je dobio koji resor… A nemamo toliko resora.

– E, ti si stvarno totalno smotana! – ponovo se iznervirao Predsdnik.- Pa šta je tu problem! Formiraj neka nova ministarstva, podeli stara ministarstva, a oni koji ostanu, neka budu bez portfelja!

– Pa to je genijalna ideja – oduševila se Premijerka. – Niste vi džabe moj politički idol. Vi ste genije!

– Dobro, nemoj me više zamajavati- presekao ju je Predsednik.- Nego požuri da središ to sranje koje si sama napravila…

Predsednica vlade je već bila na vratima kada se setila nečega.

– Izvinite šefe… samo još jedno da pitam… A koja bi to bila nova ministarstva koje treba da formiram?

– Pobogu brate!- povikao je Predsednik.- Pa smisli nešto, snađi se! Ti si, bre, Predsedenik vlade! Ti donosiš odluke!

