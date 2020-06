Posle 26 godina grčevite borbe za goli život, moram konstatovati da Užička nedelja nije uspela. Ono što su godinama bezuspešno pokušavale lokalne političke velmože, uspeo je korona virus za samo nekoliko meseci. Šalu na stranu, korona virus je samo stavio tačku na i, a istina je da bez podrške lokalne zajednice lokalne novine jednostavno ne mogu opstati.

Užičkoj nedelji od prvog do poslednjeg dana niko nije pružio podršku (doduše, nismo je ni tražili…). Nijedna fondacija, nijedna organizacija, ni domaća, ni strana, nijedno novinarsko udruženje, niti smo, kao svi drugi mediji u Srbiji, služili tupavim političarima, da bi nam zauzvrat sipali kutlačom iz poreskog kazana. Pre preseljenja u večna digitalna lovišta možda na jesen izađe nekoliko oproštajnih brojeva, ali, u suštini, to je bilo to.

Toni Stanković