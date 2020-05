Vakcina do kraja godine?

– Predstojeći predsednicki izbori biće referendum na odgovor vlasti na pandemiju, a predsednik Tramp je uveren da je odgovor najbolji mogući i da su svi potezi njegove adminsitracije urodili plodom, uz pomoć i kooperaciju Amerikanaca –

To nam je obećao predsednik Tramp sinoć, na virtuelnom susretu sa građanima Amerike, pod nazivom “Amerika zajedno – Povratak na posao” direktno iz Lincoln Memorial u Vašington DC, a posredstvom Fox News. Bio je to drugi “Town Hall” koji ova TV mreža organizuje tokom pandemije, a pred kraj dvočasovnog razgovora predsedniku su se pridružili potpredsednik, Majk Pens i ministar finansija, Steven Manunčin.

Predsednikova najava ubrzanog procesa za stvaranje i odobrenje efikasne i bezbedne vakcine možda jeste vest dana, ali je za mene tema dana tabela koju vam prenosim, nalazi se na web site CDC ( Centar za kontrolu bolesti), na kojoj su potvrđeni slučajevi smrti – uzrokovani virusom Covid-19 – 37.308, uzrokovani pneumonijom 64.382, uzrokovani pneumonijom i Covid-19 – 16.664, uzrokovani virusom gripa – 5846. I tu dolazimo do sumnji izražavanih od početka pandemije u tačan broj smrtnih slučajeva,jer su se pod Covid-19 podvodili i nepotvrđeni slučajevi zaraženosti virusom, kao i preminuli pacijenti koji na virus nisu bili testirani. Neki su brojevi stvarni, neki provizorni, a neki, izgleda, i odokativni.

Naravno, pitanje o diskrepanciji u brojevima (stvarno, da li je statistika najveća laž na svetu?) predsedniku nisu postavili ni novinari, ni gledaoci, Johns Hopkins Research Center i dalje se drži svojih brojki, ali ja sam rešila da ih u ovim tekstovima više ne pominjem. Tako će i meni i vama biti lakše, jer ne volim ni kada smrde brojke, ni kada smrde reči.

O Americi zaustavljenoj u pokretu, potezima koji su neophodni za njen brz oporavak, načinu kako da se od životarenja vratimo životu, izbegavajući smrt, predsednik je govorio Amerikancima, odgovarajući na pitanja učitelja, vlasnika restorana, radnika u prvim redovima u borbi protiv pandemije, smaohranim majkama, vlasnicima firmi koje nisu kvalifikovane za finansijsku pomoć savezne vlade, objašnjavajući da nam ekonomija trenutno jeste na aparatima za održavanje u životu, ali da će, ako se poslovima vratimo oprezno, u fazama i bezbedno, uskoro slika biti mnogo pozitivnija. U trenutku kada je američki deficit 25 triliona dolara (i većinski u vlasništvu Kine) pokušavao je predsednik da pomiri dve zavađene strane Amerike – one koji protestvuju jer žele da se vrate na posao i one koji ne žele da nastave sa radom, smatrajući da su odluke nekih država preuranjene. Predsednik je potvrdio svoj stav i stav svoje administracije da je zatvaranje zemlje u ranoj fazi pandemije bilo neophodno, najavio je da će obaveštajne službe danas o tome izdati i detaljno saopštenje, i govorio da li će i koliko jednostavno biti moguće bezbedno vratiti zemlju u normalno stanje, pritom zaštititi starije od 60 godina i bolesne, hoće li savezna vlada nastaviti sa finansijskim pomaganjem, kako će izbeći finansijsko spasavanje država čiji su budžeti u deficitu, a u isto vreme finansijski pomoći one koji su pandemijom pogođeni… Predsednik je rekao da želi da vidi škole i fakultete otvorene na početku sledeće školske godine, veruje i da će se pod posebnim uslovima otvoriti i stadioni i sportski tereni, da će se ubrzati proizvodnja lekova odobrenih za borbu protiv pandemije, kao i da će Amerika dobiti svetsku trku za vakcinu, koja će biti efikasna i bezbedna. Naučnici sa britanskog Oksforda kažu da će već početkom juna znati da li je njihova vakcina efikasna i bezbedna.

Predstojeći predsednicki izbori biće referendum na odgovor vlasti na pandemiju, a predsednik Tramp je uveren da je odgovor najbolji mogući i da su svi potezi njegove adminsitracije urodili plodom, uz pomoć i kooperaciju Amerikanaca. Očekuje saradnju sa Demokratama u usvojanju uredbi o Fazi 4 ekonomske pomoći, u koju će definitivno biti uključena sredstva za infrastrukturu, ali i odluka o smanjenju poreske stope na primanja, u isto vreme sunarodnicima obećavajući povratak proizvodnje (naročito prozivodnju lekova) u Ameriku. Takođe veruje i da će predizborni skupovi i mitinzi uz prisustvo birača biti mogući nekoliko meseci pre novembarskih izbora.

“Antibiotici i drugi lekovi uskoro će se proizvoditi u Americi, imamo plan za naredne dve godine, ali morate razumeti i da ne mogu otkriti važne detalje, ipak se radi o nacionalnoj strategiji i bezbednosti. Igramo ozbiljnu diplomatsku partiju šaha ili pokera, u toku je vrlo komplikovana diplomatska igra.”

Vreme je za vikend u Čikagu bilo skoro letnje, pa je sunce izmamilo ljude u parkove, na prigradske plaže, biciklističke staze… Primećujem da retko ko nosi masku, uprkos uredbama guvernera Ilinoisa; što reče moja prijateljica, kao da se radi o nekom tihom bojkotu ljudi, o protestu demaskiranih lica.

Gradonačelnica Čikaga nam je u petak održala preteći govor, zahtevajući da ostanemo kod kuće, nakon jedne žurke na kojoj je bilo hilajdu ljudi, negde na jugu Čikaga. Upozoravajući da neodgovornim ponašanjem najčešće sebični mladi ljudi stavljaju u opasnost i sebe i članove svojih porodica i time samo produžavaju pandemiju, gradonačelnica Lori Lajtfut je rekla da će, ako treba, prekršioce odredbi hapsiti i trpati u zatvor, žurke prekidati, upozoravajući da će pratiti one koji prave žurke, odlaze na njih ili ih na bilo koji način propagiraju. Otvoreni su i brojevi telefona za prijavljivanje onih koji krše odredbe.

Sveštenici 6 rismsko-katoličkih crkava iz Čikaga uputili su pismo guverneru Ilinoisa JB Pitckeru, u kome objašnjavaju razloge za odluku da svoje crkve otvore za službe i vernike prime natrag, u vreme kada su im religija i vera potrebnije nego ikada, navodeći detaljne korake koje su preduzeli za bezbednost, poštovanje higijenskih uslova i fizičko distanciranje tokom službi u vreme pandemije.

Pišem ovo na međunarodni dan slobode medija. Vidim, i danas se mnogi pitaju postoji li slobodno, objektivno i nezavisno novinarstvo. Što se mene tiče, novinarstvo je nestala profesija, već sam mnogo puta rekla, nešto kao kočijaši. Nigde ih nema, nikome ne trebaju, a kada se odnekud i pojave, izgledaju tako retro i egzotično. Dok je postojalo pravo novinarstvo, čak je i selekcija informacija bila neka vrsta stavljanja na stranu, ali je kodeks ipak zahtevao poštovanje istine. Tako nam, na žalost, nije danas, a sutra će nam biti kako nam bude.

Mila Filipović, Čikago

