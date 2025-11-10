Radosav Ras Milutinović – Odjeci

Obeležje ljubavi

– Rok poezija od perioda “dece cveća”

do nove globalističke ere –

Knjiga “Odjeci’’ je antologija izabrane rok poezije. Autor Radosav Ras Milutinović prepevao je 32 pesme svetskog i 18 hitova YU rokenrola koji, po mišljenju autora, predstavljaju rok poeziju kao zasebnu književnu kategoriju.

Prepevani su radovi umetnika kao što su Koen, Dilan, Morison, Džoni Mičel, Keš, Voters, Bouvi, Kertis, Rid, Vejts, Gebrijel, ili pak Dedić, Đorđević, Štulić, Bregović, Rundek, Mladenović.

“To je suština poezije roka: tekstovi pesama nisu pesme, već reči od značaja koje nas se tiču. Svojim prepevima (dobar prepev pesme je nova tvorevina, duboko zasnovana na originalu!) Ras nas podseća kako neke stihove iz znanih pesama valja posmatrati kao validnu poeziju.” – iz recenzije Predraga Pece Popovića.

Dodela Nobelove nagrade za književnost za 2016. godinu Bob Dilanu, za stvaranje “novih pesničkih izraza”, potvrđuje opravdanost pristupa rokenrol poeziji na isti način kao književnim pesničkim izrazima.

Neki takvi pesnički izrazi predstavljeni su u antologiji „Odjeci.“

“Ovakav izbor izvođača i stihova koji su nastali od perioda “dece cveća” do nove globalističke ere, govori nam da je Radosav Milutinović Ras izuzetan poznavalac rok poetike, koja nas je tokom godina pratila, proširujući našu svest i savest, ali i noseći sa sobom sva naša obeležja ljubavi.” – iz recenzije Gorana Živanovića

Autor Radosav Ras Milutinović živi i radi u Užicu kao prevodilac. Nagrađivani je aforističar i pisac kratkih priča i scenarija. Oženjen je Sandrom, otac Andreja i Vuka.

(Set the Controls for the Heart of the Sun – Pink Floyd)

Usmeri komande ka srcu Sunca

Polako, noć prolazi

i broji lišće što drhti pred zoru.

Cvetovi lotosa odišu čežnjom.

Lasta miruje pod strehom.

Sve je usmereno ka srcu Sunca.

Gleda nas, posmatra preko planina,

razbija tamu, vinograd budi.

Zahvalni smo za malo sene,

sene u kojoj čokoti zru.

Sve je usmereno ka njegovom srcu.

Usmeri komande ka srcu Sunca,

usmeri komande ka srcu Sunca.



Gledam čoveka, u zid udara

i uvek isto nebesa pita:

Šta ako Sunce utone u san

i sve što daje prekrije zaborav?

Usmeri komande ka srcu Sunca,

usmeri komande ka srcu Sunca.

Knjigu Odjeci – Radosava Rasa Milutinovića možete kupiti u Petru Panu.

