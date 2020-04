Connect on Linked in

COVID-19 – Dan dvadeset osmi

Dok ulazimo u drugi mesec preporuke “ostani kod kuce” ozbiljno razmišljam o tome kako smo brzo prešli put od socijalizacije na distanci do socijalnog distanciranja. Istina je, poslednjih sedam dana termin je odnekuda i zvanično promenjen u “fizičko distanciranje”, valjda u nameri da i dalje ostanemo uvereni u bezopasno komuniciranje na socijalnim mrežama, time već ozbiljno zaraženi i na taj način sasvim kontrolisani.

Podsećanja radi, MySpace i LinkedIn su se pojavili na početku 21. veka, potom je usledio You Tube, a onda, 2006. i najpopularnije mreže Facebook i Twiter. Skoro svi smo se u međuvremenu na poneku mrežu prikačili, ignorišići one glasove iz odeljenja konspirativnih teorija koji su upozoravali na zloupotrebu privatnosti, skrnavljenje ljudskih prava, zloupotrebu identiteta… Sada nam je to jedini način ljudskog kontakta, ako se uopšte može nazvati ljudskim. Istorijski gledano, put od jedne do druge distance bio je kao trunčica u vremenu, kao sto smo i mi, koji sada prolazimo kroz pandemiju coronavirusa.

Uskrs je u Americi bio u znaku brojeva zaraženih, koji se popeo na 556.000 i umrlih, kojih je 20.023. Tako Amerika i dalje drži čvrsto prvo mesto, a Kina se, iza Španije, Italije, Francuske Nemačke i Velike Britanije, drži na solidnom sedmom.

Praznik je prošao i u znaku rasprava o tome je li predsednik Amerike u januaru i februaru bio ozbiljno upozoravan na opasnost od pandemije, i zbog čega nije ništa preduzeo? Da li bismo bili u boljoj poziciji da smo reagovali na vreme, i ako jesmo, zašto smo zakasnili?



“Pa očigledno je i logično da bi, da smo procese fizičkog udaljavanja počeli ranije sačuvali više života”- rekao je doktor Toni Fauči, imunolog, član Kriznog štaba Bele Kuće. “ “To niko i ne poriče. Ali, morate imati u vidu da je donošenje te odluke bilo komplikovano na mnogo nivoa, ali da smo sve kompletno zatvorili nakon prvih informacija, imali bismo malo drugačije stanje stvari danas. Ipak, setite se, bilo je mnogo protivnika zatvaranju na početku krize. Mi dajemo preporuke na osnovu procena po nacionalno zdravlje, nekada se preporuke usvoje, nekada ne. Sada smo tu gde jesmo.” – dodao je doktor.

U utorak će nam predsednik Tramp saopštiti ime dvopartijskog Savet za otvaranje Amerike, koji će, na osnovu preporuka zdravstvenih stručnjaka, korak po korak otvarati opštine, okruge, gradove, države, i potom i celu zemlju, u zavisnosti od stanja na terenu. Neće biti jednim pritiskom na dugme, neće biti ni bezbolno, ali nam se 1. maj uporno nameće kao moguća opcija, no nemojte ih držati za reč, 1. maj ionako pada u petak.



Povratak u novu realnost zavisiće od toga u kom delu zemlje živite, da li ste u gusto naseljenim gradovima ili mestima sa malom populacijom, od toga koliko je pandemija bila ozbiljna tu gde živite, koliko imate godina, od kojih bolesti inače bolujete, ali će glavni kriterijum biti zdravlje građana i njihova zaštita. Tako nam obećavaju.

“Odluku ću doneti relativno brzo, jer zemlja treba da se vrati u normalu i nastavi svoj ekonomski i svaki drugi uspon. U novom Savetu će biti lideri iz raznih oblasti i iz obe partije – političari, biznismeni i medicinski stručnjaci.”

Odluci presednika da se “Amerika otvori” 1. maja protive se guverneri država i gradonačelnici velikih centara, tvrdeći da su oni svojim odlukama i primenili preporuku “ostani kod kuće”, pa će odluku o njenom ukidanju doneti takođe oni, a ne američki predsednik, i to tek onda kada se steknu svi uslovi, vodeći računa da se epidemija ne vrati za par meseci, pa u julu ili avgustu opet pokosi naciju. Još uvek niko sa sigurnošću ne može da kaže da li će coronavirus biti sezonski, kao što je to slučaj sa virusima gripa, recimo.

Trend pada broja zaraženih i hospitalizovanih u Njujorku, epicentru američke pandemije, i dalje je u opadanju, što bi moglo biti potvrda ubrzanom stišavanju pandemije, ali za neke države se vrh pandemije očekuje tek krajem aprila ili početkom maja.



U nedelju je doneta i odluka OPEC-a, Amerike, Rusije i Saudijske Arabije o rekordnom smanjenju proizvodnje nafte i derivata za skoro 10 miliona barela dnevno tokom pandemije, kako bi se spasila industrija i sačuvao veliki broj zaposlenih. Berza će na potez odgovoriti u utorak, posle praznika, a neke berze u Aziiji i u ponedeljak su se otvorila sa padom akcija, zbog pomenute odluke.

Ovo će biti i ključna nedelja i veliki ispit savezne administradcije za uplate sredstava iz saveznih fondova poreskim obveznicima, kao nadoknada za gubitke zarada – direktne uplate na bankovne račune očekuju se već u ponedeljak, a ove nedelje se predviđa i slanje čekova na adrese građana. Pitanje je i da li će Senat postići doovor o povećanju sredstava za mala i srednja preduzeća, i da li će prvi bespovratni krediti konačno stići u ruke vlasnika.



Iako su predsednički izbori i preliminarni izbori u Demokratskoj partiji daleko od očiju javnosti, vidljivo je da je Džo Bajden, jedini kandidat Demokrata počeo ozbiljno da pivotira na levo, u nastojanju da pridobije što više Sandersovih birača, ili da makar dobije više njegovih, negó što bi skretanjem mogao da izgubi svojih. Sve češće se govori da bi mu kandidat za potpredsednika mogao biti guverner Njujorka, Endrju Kuomo, koji je tokom pandemije postao poznat i Amerikancima izvan države na čijem je čelu, te da bi oni mogli biti dobitna kombinacija u igri protiv Trampa.

Umreženi kakvi jesmo, i distancirani kako se od nas traži da budemo, dočekali smo i današnji dan. A sutra će nam biti kako nam bude.

Iz Čikaga za Užičku nedelju Mila Filipović

Comments

comments