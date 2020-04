Život između slepog miša i tigra

Connect on Linked in

COVID-19 – Dan dvadeset treći

Jučerašnji dan pošeli smo vešću da je coronarvirusom zaražena i četvorogodišnja tigrica Nadia u zoološkom vrtu u Bronksu, nakon što je bila u kontaktu sa zaraženim čuvarem. Testirana je posle suvog kašlja i smanjenog apetita (ne pominju temperaturu), a kažu i da je još 6 životinja najverovatnije zaraženo virusom. Tako su naučnici demantovali sebe i svoje tvrdnje da se virus ne može preneti sa ljudi na životinje, ili nam još uvek tvrde da ipak može, ali ne baš na domaće životinje i kucće ljubimce, osim ako vam ljubimac nije tigar. Tako nam se linija života surovo istanjila na onaj nevidljivi korak izmedju slepog miša i tigra, smanjujući tako vrednost i smisao života, na žalost mnogima širom sveta i njegovo trajanje.

U istom danu premijer Velike Britanije, Boris Džonson, prebačen je na odeljenje intenzivne nege posle pogoršanog stanja, a američki lekari po savetima i na zahtev predsednika Trampa, konsultuju Džonsonov lekarski tim, nude i obećavaju najbolji mogući tretman i negu.



Iz Njujorka nam stižu ohrabrujuće vesti, uz podatke da je broj zaraženih, broj mrtvih i broj hospitalizovanih već treći dan zaredom u blagom padu, što može voditi do zaključka da je fizičko udaljavanje stanovništva urodilo plodom i ispunilo smela očekivanja epiedemiologa, da će se krivulja u određenoj tački zaustaviti, a potom krenuti na dole. Rano je, kažu, za prognoze, ali nije nemoguće. Ako preguramo ovu i sledeću sedmicu.

U Americi je juče bilo 370.000 zarazenih i 11.000 mrtvih. Žarišta rastu u Luizijani, Mičigenu i Ilinoisu, ali se, takođe kažu, značajno smiruju u Kaliforniji i Vašingtonu. Statistike u Čikagu su drastične – 72% umrlih su afro-amerikanci, a oni čine i 50 procenata ukupno zaraženih u ovom gradu. Razlozi su takođe kompleksni, od ekonomskih i velikog broja siroamašnih porodica i pojedinaca, do zdravstvenih, uz veliki broj hroničnih bolesti, od dijabetesa, gojaznosti i bolesti srca. U ponedeljak je u Ilinoisu bilo 12.300 zaraženih i 307 mrtvih od pandemije. U Čikagu je zabeležen i prvi slučaj kriminala, povezan i izazvan pandemijom – u jednom stanu je pronadjen mrtav par, muškarac od 54 i žena od 59 godina, u scenariju samoubistvo-ubistvo. Istragom je utvrđeno da je on ubio nju, pa sebe, u strahu da su oboje bili zaraženi coronavirusom.



Na saveznom nivou i dalje tvrde da nema potrebe za kompletnim zatvaranjem zemlje, jer bi, prema rečima predsednika Trampa, ipak poštovanje Ustava stavili u prvi plan, a guvernerima i lokalnim vlastima ostavili da svojim građanima daju odgovarajuće preporuke i uputstva. FEMA i američka vojska i dalje rade na distribuciji ventilatora, respiratora, maski, rukavica i zaštitnih odela, sada već uz tvrdnju da imaju dovoljno zaliha za nekoliko narednih nedelja, kao i dobru logistiku da ih pomeraju sa žarišta na žarište, ako to bude neophodno. I dalje se ubrzano radi na izradi i distribuciji novih testova, mediji, stručnjaci i predsednik i dalje polemišu oko efikasnosti lekova protiv malarije i njihove primene u lečenju teških slucajeva zaraze, a stručnjaci takođe tvrde da su kućni testovi vrlo rizični i njihovi rezultati nepouzdani, pa su jedina mesta za pouzdano testiranje i dalje bolnice, klinike, mobilne stanice za testiranje. Sada nam govore i da coronavirus može putovati i duže od dva metra, na koliko nam je određeno fizičko distanciranje – iz kašlja, kijavice ili samo izdaha vazduha virus može ići i do 4 metra i zadržati se u vazduhu i do nekoliko minuta.

Sa druge strane, u iščekivanju povratka u realnost, za koju nam obećavaju da će biti mngoo lepša, bolja i realnija od one koju smo pre pandemije imali, većina Amerikanaca se bori sa gubitkom posla, zatvaranja malih i srednjih kompanija, nadajući se čeku i obećanoj pomoći savezne države. Svakodnevno se ozbiljno govori i o Fazi 4. ekonomskog programa, ali i eventualnim mesečnim čekovima, koji bi bili direktno uplaćivani američkim građanima koji se za to kvalifikuju.



U međuvremenu, predsednik Tramp je razgovarao sa budućim kandidatom Demokrata, Džoom Bajdenom, i rekao novinarima da su imali vrlo prijatan ragovor. Razgovarali su o pandemiji. Juče je predsednik promenio mišljenje o smenjenom kapetanu mornaričkog nosača aviona, nuklearnog broda Teodor Ruzvelt, koji je, posle saznanja o zaraženim mornarima, poslao pismo na pet strana, ali ne svojim nadređenima, negó nekim drugim kanalima, kojima je poruka kapetana dospela u američke medije, a to vojska ne prašta. “Nije ovo literarni konkurs, pa da on piše eseje” – ljutito je koliko u nedelju izjavio predsednik Tramp, ali je već u ponedeljak promenio ton, obećavajući da će, pošto je pregledao perfektnu biografiju kapetana, Breta Kroziera, o slučaju razgovarati sa sekretarom Mornarice, Tomasom Modlijem i Sekretarom odbrane, Tomasom Esperom. “Čovek ima besprekornu profesionalnu karijeru, i možda je samo imao loš dan, nećemo dopustiti da mu zbog jednog lošeg dana bude uništen život” – reče američki predsednik. Podsećamo, i kapetan je testiran pozitivno na virus, a mornari su ga aplauzima i povicima ispratili sa broda.

Ovo su bile vesti od juče, iskreno se da će makar neka i ostati vest dok tekst budete čitali. Sutra će nam ionako biti kako nam bude.

iz Čikaga za Užičku nedelju piše Mila Filipović

