1000 dolara za ugrožene!

Connect on Linked in

Covid-19 – 4. DEO

Već je zabeležena prva žrtva Coronavirusa u Čikagu, reč je o ženi šezdesetih godina, koja je imala probleme sa disajnim putevima. U Americi je do sada umrlo 108 ljudi, najviše je zaraženih u državi Njujork, vise od 1.500, a najviše preminulih u državi Vašington, više od 50. Od juče se bolest proširila i na jedinu američku državu koja do sada nije bila zaražena – prvi slučaj zabeležen je u Zapadnoj Virdžiniji. San Francisco je zaključan, potpuni karantin sprema se i Njujorku, guverner će odluku doneti u naredna 24 sata, još uvek se ne pominje karantin u svim državama po nalogu saveznih vlasti, ali, kao što smo nekoliko puta ponovili, predsednik Tramp ne odbacuje ni tu mogućnost. U Čikagu je zarazen i jedan vatrogasac, kao i trojica kontrole letova na aerodromu Midvej.

Veliki deo jučerašnje konferencije Kriznog štaba Bele kuće odnosio se na ekonomski paket, čije se usvajanje očekuje uskoro u Senatu, a kojim će se u ekonomiju i građanima lično u ruke staviti 1 trilion dolara.

“Ne smemo zaboraviti ljude koji žive od čeka do čeka, porodice koje opstaju na bakšišu, one koji su do pre 4 nedelje sasvim dobro stajali, a danas im je život okrenut na glavu” – rekao je predsednik novinarima i sunarodnicima, nagoveštavajući prve čekove u iznosu od 1000 dolara u narednih par nedelja. Finansijska injekcija biće upućena i avio industriji, hotelijerstvu i generalno turizmu, a posebno malim biznisima, koji su do sada neviđenom krizom na svim nivoima ozbiljno zahvaćeni.

Predsednik najavljuje i dodatne ekonomske mere, poput ukidanja poreza na zaradu, kao i odgađanje plaćanje poreza za 2019. godinu za 90 dana, na koliko će biti zamrznuta i otplata kredita.

Broj obolelih i umrlih u Americi se, kako su stručnjaci i najavljivali, neminovno povećava, a svi strahujemo od mogućeg italijanskog scenarija. Zato nadležni i dalje apeluju da se poštuju naredbe o neizlaženju, držanju distance izmedju ljudi, rada od kuće, zabrane izlaženja iz domova za starije od 65 godina, a posebno apeluju na mlade, koji mogu imati virus u sebi i bez ikakvih simptoma bolesti ga prenositi drugima.



“Još uvek ne znamo da li smo svim dosadašnjim merama uspeli da smanjimo broj zaraženih, ali se trudimo da kompleksnim merama smanjimo broj obolelih. Ne smemo zaboraviti na najveću opasnost, a to je koliko je bolest zarazna i kojom se brzinom širi.” – naglašava dr Antonio Fuci, član Kriznog štaba i direktor Nacionalnog instituta za infektoloske bolesti.

U svim državama i proteklog dana je obavljeno više testiranja, zbog toga su i potvrđene brojke o obolelima značajno veće. Pripremaju se mobilne jedinice za testiranje, a u državi Merilend, recimo, pripremaju da se mobilna testiranja putnika u automobilima obavlja na jendoj od stanica za testiranje izduvnih gasova iz auta.

Novinare je interesovalo kada će biti dostupan nacionalna web portal o coronavirusu, koji bi u realnom vremenu davao sve potrebne informacije, kao i podatke o obolelima, preminulima i izlečenima, da li postoji opasnost da Kina obustavi isporuku lekova i saplemenata američkoj farmaceutskoj industriji i šta će administracija kao vanredne mere u tom smislu preduzeti. Predsednik je obećao ozibljno bavljenje ovim strateškim problemom nacije, najavljujući povratak farmaceutske industrije u Ameriku, ili recimo povećanje proizvodnje lekova za američko tržište u Irskoj.

Guverneri nekih američkih država, poput Njujorka, Nju Džersija, Kalifornije i Pensilvanije, zameraju predsedniku što nije primenio drakonske mere na saveznom nivou, a on nekim guvernerima osporava odluku da se održe preliminarni izbori za predsedničkog kandidata Demokratske partije, koji su juče održani u Ilinoisu, Floridi i Arizoni. Podsećamo, guverner države Ohajo izbore je otkazao, pravdajući odluku činjenicom da je sada zdravlje ljudi važnije i iznad demokratije i ustavnih prava.

Velike robne kuće, poput Nordstroma-a, Macys, Bloomingdales, zatvorile su svoja vrata na nacionalnom nivou. Facebook je radnicima podelio linearno po 1000 dolara prve pomoći, oni koji su kod kuća, biće plaćeni kao da rade, a iz svojih fondova kompanija će uplatiti sredstva i za pomoc malim biznisima.

Život je svima okrenut naglavačke, ljudi se teško snalaze u novom, potpuno nepoznatom i do sada neviđenom stanju. Strah od nedostatka respiratora, bolničkih kreveta za obolele, testova za zaražene, sredstava za higijenu i maski za sve uspaničene ne jenjava ni danas, ali su svesni da smo u ovome svi zajedno, da je ovo veliki test karaktera i čitavog drustva i svakog pojedinca.

Za Užičku nedelju iz Čikaga – Mila Filipović

Comments

comments