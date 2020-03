2 MILIONA NOVIH, BRZIH TESTOVA

Connect on Linked in

COVID-19 u SAD – Dnevni bilten 2

Od ponedeljka će u sve američke države biti upućeno 1,9 miliona testova na Coronavirus, urađenih po novim standardima i u novoj tehnologiji. Više od 2000 laboratorija prilagodiće svoje sisteme analiza za čitanje ovih testova, kojima će utvrđeni broj obolelih svakako porasti, ali to i zdravstveni radnici i američka savezna administracija očekuju – rečeno je na jednosatnoj konferenciji za štampu u nedelju uveče.

Tako će u SAD biti primenjena nova, osavremenjena i brza, faza u tretmanu pandemije, koja će najgore tek doneti, ali zvaničnici veruju da su spremni da odgovore na svim nivoima i svim sredstvima. Testovi će biti besplatni za sve, bez obzira da li imaju ili nemaju zdravstveno osiguranje, a prioritet će se davati testiranju zdravstvenih radnika, urgentnog osoblja i rizične grupe starijih od 65 godina. Nadležni upozoravaju i na postojanje lažnih testova na coronavirus, koji kruže internetom i mole sugrađane da ih ne kupuju.

U ponedeljak će nam Bela kuća saopštiti i eventualna nova uputstva i direkcije ponašanja, pri tom ne isključujući zabranu avio saobraćaja na domaćim letovima, pa čak ni kompletno zatvaranje u kuće, u dvonedeljni karantin, izuzimajući prodavnice hrane, apoteke, banke i benzinske pumpe. “Radije ćemo da uradimo više, i za to budemo kritikovani, nego manje, čime bismo naciju doveli u opasnost, “- rekao je dr Antoni Fuci, direktor Nacionalnog instituta za infektologiju. Ono što obećavaju je da nestašice hrane neće biti i da građani, bez panike, nabavljaju samo ono što im je neophodno za 7 dana. “Relax. Svi glavni ljudi zvelikih trgovinskih lanaca zamolili su me da prenesem da će hrane biti i da vam zalihe ne trebaju, a to je prvi put da čujem trgovce da nas mole da ne kupujemo” – pokušavao je da nas uveri predsednik Tramp.



Najveća briga i administracije i američkih građana je činjenica da će bolnički kapaciteti biti nedovoljni i vrlo brzo popunjeni, ali je krizni štab, poučen kineskim iskustvom, najavio program po kome će o obolelima od corona virusa brinuti na drugim lokacija, te tako zaštititi bolesne u američkim bolnicama. Na parkinzima velikih supermarketa i farmacija (WalMart, Wallgreens, CVS) biće postavljene mobilne jedinice za testiranje, što je zajednički napor savezne administracije i svake američke države ponaosob.

U Americi je za sada coronavirus zabeležen u 49 država, svuda osim u Zapadnoj Virdžiniji, sa više od 3000 slučajeva i 61 preminulih.

Administracija države Ilinois obezbedila je dva obroka za svu decu koja se hrane u školi i sa privatnim sektorom i Bankom hrane obezbedila i sredstva za nabavku trećeg obroka. Neki veliki trgovinski lanci smanjili su radno vreme, zbog povećanog obima posla i potrebe za reskladištenjem i čišćenjem prodavnica, u nekim državama zatvoreni su restorani, uključujući Kaliforniju, Ohajo i Ilinois, u kome se hrana više neće služiti u restoranima, dostava na kućne adrese je još uvek dostupna, a biće zatvoreni i svi barovi i pabovi.

Veliki problem u poslednja 24 sata je izazvao povratak američkih građana iz Evrope, jer su, uprkos najavama zvaničnika za brze i efikasne preventivne preglede, u redovima ili prepunjenim zajedničkim prostorijama čekali satima. Nadležni su rekli da se to više neće ponoviti, da je problema skoro rešen i da je sada čekanje na O’Hare u Čikagu manje od 30 minuta.

U Gradu Hoboken, Njudžersi, uveden je policijski sat od 10 uveče do 5 ujutro.

Američka Centralna banka je, na zahtev predsednika Trampa i Kriznog štaba, donele odluku o smanjenju kamatnih stopa na 0% do 0.25%, što će umnogome sačuvati stambeno tržište, pozajmljivanje novca učiniti jeftinijim, pomoći građanima koji koriste kreditne kartice u vremenu kada su bez posla, kao i Vol Stritu, koji ce u ponedeljak sigurno imati bolji dan. To je važna injekcija američkoj ekonomiji u ovom vremenu nesigurnosti i ozbiljne političke nestabilnosti. Ipak, ekonomski analitičari već postavljaju pitanje da li je ta injekcija dovoljno jaka i može li pomoći običnom čoveku i oporaviti posustalu privredu. Jer, Dow Jones Industrial je već na otvaranju trejdinga pao za 4.6%, doke je S & P pao za 5% na samom otvaranju, kao odraz prisutne nesigurnosti investitora.

Predsednik Tramp će u ponedeljak imati brifing sa svim guvernerima američkih drzava, i saopštiti eventualne nove mere na saveznom nivou.

Činjenica je da će prvo poslovno tromesečje za svaki segment američke ekonomije biti ravan katastrofi, ali će ostatak ekonomske godine biti definisam prema načinu i efikasnosti odgovora amdinistracije i zdravstvenog sistema na pandemiju. Ovo nije ekonomska kriza, ovo je kriza zdravstvenog sistema, koja će ostaviti ozbiljne posledice na ekonomiju.

Skoro da više niko ne pominje novembarske izbore, a ovo zaista i nije vreme za partijska prepucavanja. Vreme je da se pošast zaustavi.

Za Užičku nedelju iz Čikaga – Mila Filipović

