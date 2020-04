Čekaju nas dve mnogo teške nedelje

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

COVID-19 – Dan dvadeset prvi

Završavamo subotu sa cifrom od 309.000 zaraženih i 8.400 umrlih Amerikanaca u pandemiji coronavirusa. Zvaničnici nas upozoravaju (prete i obećavaju) da nas čekaju dve strašne, teske nedelje, u kojima se striktno moramo pridržavati preporuka o fizičkom distanciranju, pranju ruku i nošenju maski, uz napomenu da, ako baš ne moramo, ni po koju cenu ne izlazimo napolje.

Bio je to čudan dan vikenda, u svetu i vremenu u kome su odjednom nebitni i radni dani, i radno vreme, vikendi, praznici i godišnji odmori. Sve je nivelisano na nultoj tački opšte zaprepašćenosti, iz koje sa nadom čekamo da sve ovo jednom i nekako prođe.

I dalje je u Americi epicentar zaraze u državi Njujork, u kojoj je više od 200.000 zaraženih, i više od 3.000 umrlih, ali je u subotu i Čikago prešao cifru od 10.000 pozitivnih na virus, uz 243 mrtva. Najnovije žrtve su mladići u dvadesetim i tridesetim godinama.

Na dnevnom brifingu Kriznog štaba, predsednik Trampa je nekoliko puta podvukao da nas čekaju dve ozbilne i teške sedmice, u kojima se doslovno moramo pridržavati uputstava o sprečavanju zaraze. U svom maniru, potom je, uprkos aktuelnoj situaciji, govorio o neophodnosti da se zemlja što pre vrati u normalu, kompanije počnu da rade, i stanje opet bude redovno. “Mi plaćamo ljude da ne rade, i svi znamo da to ne može dugo trajati. Ova zemlje nije napravljena da bude zatvorena, ova zemlja ne sme da stane, moramo se što pre vratiti u normalu, a to znači da svi moramo dati svoj doprinos u borbi protiv širenja zaraze i smanjenja broja žrtava. Pa nećemo, valjda, beskonačno biti razdvojeni.” – rekao je predsednik Amerike.



Kako i kada da se vratimo na posao, kada nam takođe u subotu govore da nas tek čeka pentranje na vrh planine ove teške zaraze, na kome ćemo biti između 7 i 10 dana, uz napomenu da će silaženje sa tog vrha takođe biti bolno, naporno, dugo i mnogo sporije od uzlaznog puta. Broj žrtava može i premašiti neslavne prognoze i predviđanja tima imunologa i epidemiologa. Kurs pandemije se menja iz sata u sat, iz dana u dan, a zvaničnici obećavaju da čine sve da se broj žrtava i obolelih tokom borbe, preventive i lečenja značajno smanji.

Na primedbe guvernera Njujorka i nekih drugih država da još uvek nemaju dovoljno ventilatora, predsednik je rekao da moramo učiniti sve da pacijenti ne dođu na ventilatore, jer ishod nije obećavajući. Podsećamo, stručnjaci kažu da se samo 25% pacijenata koji su na ventilatorima potpuno oporavi. Zato sada insistiraju na upotrebi dostupnih lekova, koji svakako mogu spasiti mnogo ugroženih pacijenata.U Njujork siti su stigli ventilatori iz Kine, a savezna administracija ih po potrebi šalje i u druge države, vodeći računa da dovoljno ostane i u rezervama.

U Njujork je upućen i vojni medicinski korpus, koji će pokrivati lečenje pacijenata u poljskim i vojnim bolnicama, a zanimljivo je da je u subotu greškom nekoliko zaraženih pacijenata upućeno na lečenje u vojni brod “Comfort” koji je, podsećamo, određen za tretiranje pacijenata sa teškim traumama, a ne i zaražene virusom. Sada zvaničnici razmišljaju o tome da i brod otvore za Covid-19 pacijente, pošto zbog slabog saobraćaja praktično i nema novih pacijenata sa teškim traumama. Odluke se donose i promene se dešavaju u hodu, ali su članovi Kriznog štaba zahvalni Amerikancima na solidarnosti, nesebičnoj požrtvovanosti i ispunjavanju patriotske obaveze da ostanu kod kuće.



U međuvremenu čujemo različite tople priče o dobrovoljcima koji medicinskom osoblju besplatno dostavljaju hranu, donacijama za zaštitnu opremu, pojedincima koji iz podruma vade svoje mašine za šivenje i prave maske za bolnice i druge zdravstvene ustanove. Među njima je i nekadašnji guverner Ilinoisa, Rod Blagojević, koji je pomilovan i sa robije stigao kući neposredno pre epidemije, pa je internetom kružio vic u kome se Rod pita: “Šta, kažete mi da sada ne mogu da izađem iz kuće!” On je sa svojom suprugom i kćerkama zasukao rukave i počeo da pravi pamučne maske od svojih starih košulja, koje je nosio dok je bio guverner i koje mu više ne trebaju. Dobio je uputsvo za šivenje i krenuo u zanimljiv porodični projekat, sa namerom da sve količine pokloni zdravstvenim radnicima u nekoj od čikaških bolnica.

Samo dan posle najave isplaćivanja 350 milijardi prvih bespovratnih kredita vlasnicima malih i srednjih kompanija, u medijima su se pojavile mnoge pritužbe i žalbe na greške u sistemu, uz pitanje kada će vlasnici biznisa stvarno i videti novac. Dve najveće banke, Chase i Bank of America tvrde da još uvek nemaju detaljna uputstva od Asocijacije malih i srednjih kompanija, a na svojim portalima korisnike obaveštavaju da će aplikacije za kredite uskoro biti dostupne.

U međuvremenu, radnici firmi koje zbog prirode posla još uvek rade, snabdevajući Ameriku hranom, lekovima i drugim osnovnim potrebama, prilično su nezadovoljni statusom u ratnim uslovima, mnogi nemaju skoro nikakvu zaštitnu opremu, a radnici Amazona i Whole Foods već protestuju, tražeći dodatak za rad u po život opasnim uslovima.

U subotu je saopšteno i da je 40.000 Amerikanaca koji su se pre pandemije zatekli u svetu, stiglo kući u specijalnoj akciji Stejt Departmenta, iz 75 zemalja i na oko 400 letova.

Sve u svemu, kako reče doktor Toni Fauči, stavite nogu na gas i idite pravo u susret piku pandemije, koji u Njujork Sitiju, Detroitu i Nju Orleansu može biti u istom danu iduće nedelje. Posle neka se pripremi Čikago. Tako nam je bilo danas, a sutra će nam biti kako nam bude.

Mila Filipović, Čikago, 4. april 2020.

Comments

comments