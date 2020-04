The Decider in Chief

Print This Post

Covid-19 u SAD – Dan dvadeset sedmi

Na konferenciji za štampu Kriznog štaba Bele kuće u petak, predsednik Tramp je obećao Amerikancima važnu odluku, možda jednu od najvažnijih u njegovom životu, a svakako u dosadašnjem predsednikovanju, o tome kada ce i na koji način zemlju vratiti u normalno stanje, ponovo otvoriti Amriku, koja nije stvorena da stoji. Biće to vitalna odluka za sve građane Amerike, koju će predsednik doneti nakon preporuka novoformiranog tela “Opening our Country Councel” (Savet za otvaranje zemlje). Savet će činiti medicinski stručnjaci, guverneri i biznismeni, a tesno će sarađivati sa postojećim Kriznim stabom i doktorima Fauči i Brux.



“Moja merila su u mojoj glavi” – rekao je predsednik novinarima, na pitanje kako će odluku doneti. “Ja dobijem savete sa sto strana, ali onda donosim odluku sam, jer sam zbog toga na ovom mestu, i jer za to imam autoritet. Moliću se Bogu da to bude ispravna odluka.”

I zaista, da li predsednik na situaciju gleda kroz roze naočare, kada nas i dalje obaveštavaju da u nekim bolnicama nema dovoljno opreme, nema dovoljno kreveta, da nema dovoljno ventilatora… I to baš u danu kada su netom kružile fotografije snimljene dronovima iznad Brooklyna, o poljskim grobljima, u koja se sahranjuju preminuli. U danu u kome se u jednom delu McCkormick centra u Čikagu pripremala mrtvačnica za 1000 kovčega, koji se očekuju. Na kraju teške nedelje, u kojoj je u Americi bilo 499.252 zaraženih, i 18.637 umrlih od coronavirusa. Taman kada je vojska napravila 23 mobilne i poljske bolnice sa 16.000 novih kreveta, u 12 država i Washington DC. U danu kada nam glavni doktori kažu da jeste bilo kako su predvideli, i da krivulja zaraze jeste krenula nadole, ali da nije vreme za promenu ponašanja i povratak u normalnost.



“Ovo nije razgovor srećnih ljudi, i ja na svojim konferencijama za štampu ne pokušavam da prikrijem situaciju i učinim je lepšom. Mi govorimo o umrlima. Naša snažna ekonomija je bačena na kolena. Ovo su najtužnije konferencije koje sam ikada držao”- govorio je u petak predsednik Amerike.

Ipak, već sada se spekuliše da bi 1. maj mogao biti mogući datum za povratak u normalnost. Biće to nova normalnost, nova realnost u koju ćemo se vraćati postepeno, firma po firma, grad po grad, okrug po okrug, država po država. Nova normalnost u kojj ćemo nastaviti da peremo ruke posle svake pomisli da smo njima nešto pipnuli, čuvati distancu od dva metra između članova porodice, rođaka, prijatelja i kolega, a naročito saputnika u vozovima (mada mi uopšte nije jasno kako će to biti izvodljivo). U toj novoj realnosti ćemo ispitivati nove terapije i sa nestrpljenjem čekati vakcinu, svesni da će bar 50 posto populacije odbiti da je primi.



Da li su onda modeli na osnovu kojih su se donele vanredne mere i uveli karantini i zabrane okupljanja i kretanja bili pogrešni? Da li su pogrešni podaci na osnovu kojih su modeli pravljeni? Da li su pretpostavke o 2,2 miliona mrtvih, 200.000 mrtvih ili 100.000 mrtvih, srećom, bile pogrešne?

“Ne smeta mi što sada skoro svi kritikuju modele. Svi znaju da sam ja uvek bio skeptičan prema modelima, tako je bilo i u svim ranijim epidemijama koje sam pratio i protiv njih se borio. Modeli su češće pogrešni, negó tačni. Ali, morate znati da naša polisa za uvođenje vanrednog stanja nije doneta samo na osnovu modela, već i na osnovu situacije u Kini, Italiji, Francuskoj i Španiji, saznanja o tome šta je pandemija mogla da učini. U tom smislu, bolje je da modeli nisu bili precizni i da iz pandemije izađemo sa što manje žrtava” – rekao je u petak doctor Toni Fauci.



I zaista, skoro niko nije verovao da će Amerikanci biti ovoliko disciplinovani i, sa malim izuzecima, zaista ostati kod kuće. Uništena je ekonomija, ali su spašeni životi. Posle pandemije biće mnogo razloga da se utvrdi zbog čega je meću mrtvima 75% Afro-Amerikanaca i zašto ih je polovina među zaraženima. Kada ćemo i kako vratiti industriju iz Kine, priznati da su gramzivost i pohlepa suštinski uzrok stanja u kome se nalazimo, dok se, recimo, 90 posto antibiotika neophodnih američkom tržištu proizvodi u Kini, i isto toliko lekova za lečenje krvnog pritiska i bolesti srca. Biće vreme i za razgovor o tome koliko će novca od Amerike ubuduće dobijati SZO i UN, posle takozvane kina-centričnosti, prikrivanja podataka i detalja, sakrivanja informacija o pandemiji koja je zarazila skoro čitav svet. Biće prilika i za lekarske razgovore o tome da li je jednostavna “proning tehnika (ležeći položaj pacijenta) možda rešenje i za ovu bolest respiratornog trakta – pacijent se jednostavno postavi na stomak, umesto na leđa, tako da srce ne pritiska pluća, a pluća se malo više otvaraju i lakše funckionišu, na tankoj liniji između života i smrti. Primer je slučaj izlečenog starijeg pacijenta u Las Vegasu.



Nova realnost biće i prilika da vidimo rađanje nove aplikacije za pametne telefone, posle ugovora koji su upravo potpisali Apple i Google – u prvoj fazi omogućiće aplikacijama svih zdravstvenih organizacija dostupnost in na Iphone i na Android telefonima, a u drugoj fazi bi se izgradio sistem praćenja virusa, ugrađen direktno u telefone. Bluetooth bi tako prepoznao telefon zaraženog i poslao nam poruku “Vi ste možda nedavno bili izloženi coronavirusu”. Slične aplikacije već se koriste u Kini, Singapuru i Izraelu, ali zbog poznatih polisa o privatnosti i nedostatka masovnog testiranja još uvek ne u Evropi i Americi. Prijatelji su mi upravo juče rekli da su u kalendarima pametnih telefona konačno uveli i pravoslavni Uskrs, što do sada nije bio slučaj, pretpostavljam da su se čelnici IPhoen i Googla i oko toga usaglasili.



U petak smo čuli i da će Američki poštanski servis, ukoliko ne dobije pomoć od savezne države i Kongresa, početkom juna biti na nogama i primoran da zatvori neke od svojih 30.000 lokacija u zemlji. Tražili su 89 milijardi dolara, ali pomoć im još uvek nije odobrena. Poštari, inače, i dalje uredno dostavljaju poštu.

Predsednik Tramp je iz ovalnog ofisa na Veliki petak poslao snažnu poruku Amerikancima, naglašavajući da će se Uskrs slaviti u okruženju sa nevidljivim neprijateljem, i zahvalio svima koji se u ovom ratu od sveg srca bore. Kažu da će uskoro saopštiti odluku o novom kriznom štabu i eventualnom povratku u novu normalnost, ali da neće učiniti ništa dok ne bude siguran da je nacija ozdravila. Nadam se da tada neće biti “The Divider in Chief”. No, to će biti tek iduće nedelje, a sutra će nam biti kako nam bude.

Iz Čikaga za Užičku nedelju piše Mila Filipović

