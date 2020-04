Deca pitaju o koroni

Connect on Linked in

Saveti psihologa Nevene Lovrinčić

Izdavačka kuća Kreativni centar objavila je izuzetno koristan priručnik za roditelje u kome se nalaze saveti o tome kako sa decom treba da razgovarate ako vas pitaju nešto o koroni

Suština je: kratko i jasno pružite im osnovne informacije.

Evo nekih

Ovo je teško vreme za sve nas, ipak, deci je najteže. Ne samo što ne razumeju zašto su im zabranjene neke stvari i ponašanja na koja smo ih do juče skoro pa primoravali, već i zbog toga što ih muče brojna pitanja na koja nemaju odgovor. Najvažnije što treba da znate:

Roditelji treba da budu detetov izvor informacija

Izbegavajte, u skladu sa uzrastom, izloženost dramatičnim snimcima i informacijama, posebno njihovom ponavljanju. Sve one scene kojima nas svakodnevno bombarduju s TV ekrana, snimci stotina kovčega spremnih da se odvezu, lekari u skafanderima i pacijenti upakovani u neke čudne mašine, nisu za oči deteta.



Na sva pitanja odgovarjte ISKRENO i TAČNO. Ne budite opširni, ne koristite nepoznate izraze.

NE DRAMATIZUJTE. Ne govorite “Ovo je užasno, …katastrofa…svi ćemo se razboleti…” Nije lako ostati pribran u situaciji u kojoj svi deluju pomalo histerično i nepouzdano, ali mame i tate imaju odgovornost samo za psihičko stanje i raspoloženje svoje dece. To je vaš prioritet uvek, sada posebno.

Naravno, ne treba ni da se umanjuje ozbiljnost situacije. Ne možemo njihov strah gasiti rečima kako ovo nije ništa, da je sve to glupost i da nije bitno.

Istovremeno, ovo je, nažalost, i trenutak da deca otkriju kako život nije samo bezbrižno detinjstvo, gde se sve male nevolje odrastanje lako rešavaju. Recite detetu, ono treba da zna, da je normalno da nam se nekada dešava nešto “nenormalno”, nešto čega se plašimo i što bismo voleli da nam se ne dešava.



Biće mnogo uplašene dece, uostalom, strah se širi sa svih strana. Naša roditeljska dužnost jeste da im objasnimo da smo tu, da brinemo o njima, da smo oslonac baš onda kada je to najpotrebnije.

I teška situacija može da se preokrene u nešto korisno. Objasnite detetu da je ceo svet udružen u borbi protiv bolesti. Da je to solidarnost, da najbolji naučnici rade na pronalaženje leka, da će ovo proći i da će život ponovo biti normalan i jednostavan.

S obzirom da ste uglavnom u kući, iskoristite ovo vreme za zajedničke aktivnosti s decom: kuvajte, mesite kolače, slušajte muziku, čitajte knjige. Neka zajedno sa vama učestvuju u održavanju higijene stana i svih onih mera koji savetuju stručnjaci. Ako vas pitaju zašto, razumeće kada im kažete da se virusi tako najlakše uništavaju i da je to način da ostanemo zdravi.

Slušajte šta imaju da vam kažu. Volite ih i pokažite tu ljubav na sve one načine na koje to niste mogli dok ste na poslu provodili 15 sati. I mazite ih, i grlite ih, i ljubite ih, što više..

Deca vole zagrljalje… A i vama su potrebni…

Dušica Pavićević

