Hiljade zaraženih – milioni nezaposlenih

U danu u kome je zabeleženo više od milion zaraženih coronavirusom u svetu, od čega je jedna četvrtina u Americi, ovde se beleže još neke rekordne brojke – juče je od posledica virusa umrlo 1.000 ljudi, a prošle nedelje bez posla je ostalo 6,6 miliona ljudi, što je, uz gubitnike od pre dve nedelje, skoro 10 miliona novih nezaposlenih Amerikanaca. Panika od zaraze, ali i narastajući strah od ekonomskih posledica pandemije i golog života ni jednog Amerikanca ne ostavlja ravnodušnim, uvodeći ga sa strahom u svaki novi dan.

Informacije o pandemiji, preventivi i lečenju su i dalje veoma kontroverzne. Do juče su nas stručnjaci uveravali da nezaraženi ljudi ne treba da nose maske, i da maske čak mogu biti kontraproduktivne, da bismo kasno sinoć ćuli da će uskoro preporuka Kriznog štaba Bele kuće biti obavezno nošenje maski u najgugroženijim, urbanim područjima – Njujorku, Čikagu, Los Anđelesu, San Francisku i drugim. Do juče su nas uveravali da tretmani antitelima u ovom trenutku nisu prioritet, a opet kasno sinoć saznajemo da je FDA po hitnom postupku odobrila testove na antitela, koji značajno mogu pomoći u otkrivanju zaraženih, a ne samo obolelih. Savezna država i lokalne vlasti u stalnoj su svađi oko toga ko bi, šta i kako trebalo da radi, a na svim nivoima se zaboravlja da smo sa svim pripremama i u svim segmentima počeli kasno, jer ih je trebalo raditi juče, pre nego što se pandemija otrgla kontroli, a ne sutra, kada bismo trebali da razmišljamo o eventualnom oporavku. Niko se i ne šali da nam makar odokativno predvidi neki datum za oporavak, iako juče jedan zvaničnik jeste pomenuo da postepeni povratak u normalu može početi oko praznika Memorial Day, znači krajem maja. Levo orijentisani mediji (prednjače CNN, MS NBC, The Washington Post and The New York Times) svadjaju se sa predsednikom, otvoreno zahtevajući da on i njegova dnevna obraćanja javnosti budu cenzurisani, nikako više prenošeni uživo, zato što, prema njihovom mišljenju, on nikada ne govori istinu, dok predsedavajuća Kongresa, Nensi Pelosi, zahteva formiranje specijalnog Komiteta, koji će kontrolisati predsednika i njegovo ponašanje u toku ove krize, a neki predstavnici Demoktratske stranke najavljuju i otvaranje istrage protiv predsednika. Tramp im, u svom maniru, odgovara da ovo nije trenutak za političke razmirice, beskonačne istrage i lov na veštice, nije vreme za gubljenje vremena i odvraćanje paznje od ključnog problema sa kojim se suočavaju Amerika i ceo svet. Kako je rekao, predsednik se, iz čiste radoznalosti, na coronavirus juče testirao i drugi put, tek da vidi kako brzi test radi, i ponovo je negativan.



U međuvremenu, velikim bankama još uvek nije jasno na koji će se način i koliko efikasno odobravati i isplaćivati bespovratni krediti malim biznisima, IRS ne zna kada će tačno stići uplate na bankovne račune poreskim obveznicima. Da konfuzija bude veća, Kongres već najavljuje Fazu 4 ekonomskog paketa, u kome će biti i sredstva za sve one koji nisu obuhvaćeni trećom fazom.

Vlasnici kompanija i pojedinci pogođeni krizom dodatne informacije mogu potražiti na web sajtu Asocijacije malih biznisa www.sba.gov i američkog Trezora www.treasury.gov. Važno je naglastiti da će se za pomoć i bespovratne kredite kvalifikovati i nezavisni kontraktori – vodoinstalateri, vlasnici električarskih radnji, serviseri i drugi.

U Njujorku je oko 20.000 obolelih i više od 1.600 umrlih, pa je sve češće korišćeno poređenje sa stanjem i razvojem situacije u Italiji. U 180 bolnica i dalje se oseća nestašica zaštitnog materijala, što samo potvrđuje tvrdnju administracije da su države i lokalne vlasti potpuno nespremne ušle u pandemiju, godinama traćeći novac za nepotrebne projekte i beskorisna lobiranja; u Čikagu je skoro 6.000 obolelo i 160 umrlo, a u Americi je od coronavirusa umrlo skoro 6.000 ljudi. Činjenica je da će ova pandemija promeniti i način na koji započinjemo život, kao i način na koji iz njega odlazimo. Pentagon je juče zatražio 100.000 torbi za preminule, jer se porast žrtava pandemije tek očekuje.



Predstavnici indijanskih plemena, koja su takođe zahvaćena pandemijom, zameraju vlastima da im pomoć stiže sa velikim zakašnjenjem – “Mi smo prvi građani ove zemlje, naše zemlje, zato podsećamo administraciju da mi još uvek postojimo, da smo otporni, da ćemo se boriti i izboriti. Nama pomoć ne bi trebalo da stiže poslednja.” – kažu predstavnici plemena Navajo.

Dolazi još jedan vikend neizvesnosti, u kome ćemo slušati i o stanju pandemije među beskućnicima širom Amerike, ponovo prisustvovati raspravama o tome da li bi unisona akcija na nivou cele Amerike mogla dati bolje rezultate, a saopštiće nam i da li sada moramo nositi platnene maske. Kažu da se prodaja alkohola u Americi u poslednje 3 nedelje uvećala za 55 procenata, dakle, sada duplo više pijemo. Da zaboravimo ili da nas stvarnost manje boli? Kažu i da će uskoro početi da prate kretanje zaraženih, prateći njihove telefone. Ili se to već dešava, dok se Orvel okreće u grobu? Tako nam je bilo danas, a sutra će nam biti kako nam bude.

Mila Filipović iz Čikaga za Užičku nedelju

