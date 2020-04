Kao Pearl Harbor i 11. septembar

Connect on Linked in

COVID-19 – Dan dvadeset drugi

Glavni medicinar u američkoj administraciji, general Jerom Adams, pozvao je u nedelju guvernere 9 američkih država, koje još nemaju preporuku za ostanak kod kuće, da se uhvate u koštac sa pandemijom na najbolji mogući način, primene restrikcije kretanja i pomognu medicinskom osoblju da se izbore sa širenjem zaraze. “Ako ne možete da nam date 30 dana posebnih mera, dajte nam makar jednu nedelju. Jer, sledeća sedmica će biti naš novi Pearl Harbor momenat, naš novi 11. septembar, biće to jedna od najtežih i najtužnijih nedelja u životu Amerikanaca. Zato molimo sve da daju svoj doprinos zaustavljanju širenja zaraze”. Podsećamo, savezna administracija se i dalje protivi primeni unisonih mera u svakoj američkoj državi. Danas su ipak i lekari iz Kriznog štaba Bele Kuće tražili od građana da, ako zaista ne moraju, ne izlaze iz svojih domova, čak ni u prodavnice hrane, ni u apoteke.

Te nedelje Ujedinjenom Kraljevstvu, ali i celom svetu, obratila se i kraljica Elizabeta, takođe zahvaljujući svima koji čine napore i daju sve od sebe u stanju ozbiljne pandemije. Bilo je to njeno tek peto po redu obraćanje naciji u višedecenijskoj karijeri, u danu u kome je i britanski premijer, Boris Džonson, pozitivan na coronavirus, završio u bolnici.

Takav je bio ton u danu kada je za mnoge Amerikance koji Uskrs slave 12. aprila počela Sveta nedelja, neki vernici su je slavili uz on-line liturgije, ali se većina građana u sebi molila za porodice preminulih, zdravstvene radnike, zaposlene u prodavnicama hrane, prevoznike, uz nadu da sve ovo što pre i sa što manje žrtava prođe.



U Americi je u nedelju bilo 332.000 zaraženih, umrlo je 9.500 ljudi, od toga najviše u državi Njujork – 4.200, ali je i zabeleženo prvo smanjivanje broja zaraženih i umrlih, što može značiti svetlo na kraju tunela.

Savezna administracija, uz pomoć vojske, Nacionalne garde i FEMA, rezerve materijala, ventilatora i lekova upućuje na najveća žarišta, u Njujork, Nju Džersi, Luizijanu, Masačusets, Mičigen i Ilinois, predsednik i dalje insistirá na upotrebi leka hydroxychloroquine u teškim slučajevima, jer ni pacijent ni lekar nemaju šta da izgube, a niko nema vreme za čekanje na propisna testiranja i odobrenja za lek koji je već u upotrebi za malariju i druge bolesti. “Luksuz je čekati, mi za to nemamo vemena. Ja ne promovisem lek, ja samo verujem da on pomaže u teškim slučajevima bolesti. Optimista sam.” – branio se na pitanja radoznalih novinara predsednik Amerike.

Na pitanje doktoru Toniju Faučiju, kordinatoru Kriznog štaba, kako to da nam najavljuju najtežu i najbolniju sedmicu, a u isto vreme nam obećavaju skori povratak u normalu i na redovne poslove, doktor je smireno rekao: “ To nisu dve suprotstavljene stvari, jer se svi iskreno nadamo da će posle sedmice koja je pred nama krivulja ozbiljno krenuti silaznom putanjom, a to će biti i naš put u normalan život. A to će jedino biti moguće ako se pridržavamo uputstava i poštujemo fizičko distanciranje, uz redovno pranje ruku i nošenje maski. Ne, ja je ne nosim, ali i ja sam danas imao test, rezultat je negativan, pa mi maska nije neophodna.“



Na pitanje novinara da li će građanima uskoro biti namenjena i dodatna sredstva, koja bi ublažila posledice ekonomske krize u kojoj su se svi, ne svojom voljom našli, predsednik Tramp je rekao da veruje da će i drugi ček uskoro krenuti svima koji su za pomoć kvalifikovani, kao i da će se u Fazi IV ekonomskih mera ozbiljna sredstva izdvojiti za infrastrukturu i američke bolnice.

U nedelju je i na TV mreži Fox News prikazan i intervju sa Microsoft mogulom, bilionerom Bilom Gejtsom, koji je još u martu 2015. godine na jednoj konferenciji govorio o budućoj pandemiji izazvanoj nepoznatim virusom, praktično nagoveštavajući scenario sa kojim se danas susreće cela planeta. Taj snimak konferencije na You Tube je imao 26 miliona pregleda. Bil je i u ovom intervjuu pomenuo svoje stavove, podsećajući da je kroz svoju Fondaciju uložio 100 miliona dolara u istraživanje vakcine. Najčešći komentari posle intervjua su bili da nam nije potrebno mišljenje čoveka čiji je stav da je planeta i inače prenaseljena i da je populaciju neophodno drastično smanjiti, naročito ne čoveka koji 40 godina ne može da se izbori sa virusom u Microsoft-u, a posedno ne čoveka koji bi da vakciniše i čipuje svakog čoveka na planeti.



Mnogi ugledni medicinski fakulteti u zemlji, uključujući i Harvard, dopustili su studentima medicine raniji završetak školovanja, kako bi se odmah mogli priključiti medicinskim timovima na terenu. Zaposleni u hitnoj pomoći i na intenzivnoj nezi rade bez prestanka, a sa druge strane, drugi lekari različitih specijalnosti dobijaju otkaze i već su među nezaposlenima, jer su svi pregledi i intervencije koji nisu hitni otkazani za neka bolja vremena. Savezna administracija je najavila i paket mera za medicinare, koji će im kao nagradu i u znak zahvalnosti uručiti kada se epidemija umiri, a stanje u bolnicama približi normali.

Danas smo od toga prilično daleko, a sutra će nam biti kako nam bude.

Mila Filipović iz Čikaga

