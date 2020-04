Majko, zemljo!

Connect on Linked in

COVID-19 u SAD – Dan trideset sedmi

Kako je i obećao, predsednik Tramp je juše potpisao izvršnu odluku, kojom privremeno suspenduje imigraciju u Ameriku na 60 dana, zaustavljajući izdavanje zelenih karti, loto sistema viza, radnih i drugih dozvola. Na konferenciji za štampu obavestio je novinare da će uredba biti promenjiva, može biti pojačana ili oslabljena, u zavisnosti od okolnosti. Obrazlažući odluku željom da što više radnih mesta i odgovarajućih poslova sačuva za Amerikance, kao i da zaštiti zdravstveni sistem koji je u pandemiji preopterećen, predsednik je na sebe ponovo navukao gnev neistomišljenika, koji mu zameraju da je pribegao varnrednim merama u vanrednim okolnostima, kako bi promovisao svoju imigracionu politiku.

Ova nedelja donela je mnogo nerazrešenih pitanja u pandemiji koja će, kažu, doneti i svetsku pandemiju gladi, osiromašiti i mnoge razvijene zemlje, baciti svetsku ekonomiju na kolena. Posledice se u Americi već osećaju. Radnici su bez posla, stopa nezaposlenosti, koliko god da je privremena, je zastrašujuća, a sasvim je izvesno i da će u većini od 50 država zbog pandemije budžeti biti u crvenom. Demokrate u Senatu tražile su 150 milijardi dolara za oporavak lokalnih vlasti, ali su se Republikanci s pravom usprotivili, obećavajući sredstva, ali samo za posledice pandemije i potrebe njenog saniranja, bez namere da pune prazne budžete američkih država, koje su ispraznile penzijske i druge fondove svojim građanima.

“Da li se plašite nagomilanog američkog duga” – pitali su američkog predsednika novinari u sredu. “Naravno da se plašim, o dugu konstantno razmišljam. Ali, zar smo imali drugo rešenje”? – odgovorio je Tramp.

Kontroverze su obavile i najave nekih država za ubrzano otvaranje, bez poštovanja uputstava, prema kojima bi broj zaraženih i hospitalizovanih morao da bude u padu tokom dve nedelje, pa tako guverner Džordžije najavljuje povratak u realnost, uz otvaranje salona za masažu, frizerskih salona, salona za manikir/pedikir i izradu tatua, uprkos pozivima lekara da se državni organi pri donošenju odluka rukovode podacima sa terena i zdravim razumom. Zdrav razum, očito, nije više tako česta pojava. Čak se i predsednik Tramp ogradio od preuranjene odluke guvernera Brajana Kempa, čijem je izboru za guvernera i te kako pomogao, izražavajući duboko neslaganje sa njegovim načinom povratka u realnost.

U Americi je u sredu bilo 841.000 zaraženih, 46.640 preminulih i 77.800 izlečenih pacijenata u pandemiji. Direktor CDC (Centar za kontrolu bolesti), Robert Redfild, morao je da brani svoju izjavu da će nam na jesen biti još gore, kada se coronavirus ukrsti sa virusima gripa, u teškoj jesenjoj sezoni, ispravljajući se tvrdnjom da će stanje na jesen biti kompleksnije, ali ćemo makar bolje poznavati neprijatelja. Još jedan slučaj poznate greške u koracima – po príncipu, znate, ja nisam tako mislio!

Konfuziji doprinose i prvi potvrđeni slučajevi virusa na kućnim ljubimcima, tvrdnje lekara da se sa kućnih ljubimaca ne može preneti na čoveka (pa zar nam nisu tvrdili i obrnuto, pa se u zoološkom vrtu desilo), koliko je primarno testiranje, a koliko terapija, da li će vakcina biti obavezna, možemo li uskoro imati milijardu obećanih testova, da li rapidni Abbott test, čiji je rezultat gotov za 5 minuta, može da pokaže i pogrešne rezultate, hoće li se Kina naći pred međunarodnim sudom i odgovarati za sakrivanje informacija o pandemiji, kako ćemo se ponašati kada izađemo iz karantina, i zašto je Amerika sada podeljena na one koji su izgubili posao i one koji još uvek primaju platu?

U međuvremenu, kovitlaju se nove teorije zavere, a do mene je, kao i do mnogih od vas, ovih dana došla informacija o oglasu za radno mesto koordinatora u zdravstvenom sektoru, objavljenog na web stranici CDC (Centar za kontrolu bolesti). I ništa to ne bi bilo čudno, da oglas nije objavljen 15. novembra prošle godine, traje do 15. maja ove godine, za skoro sve američke države i to za savetnika u javnom zdravlju – program karantina.

Predsednik Tramp je izdao i naredbu Ratnoj mornarici da napadne i uništi svaki iranski vojni brod koji se približi američkoj floti u Persijskom zalivu, posle nedavnih incidenata, i u danu u kome je Iran lansirao vojni satelit u orbitu, produbljujući tenzije i muteći vodu u odnosima sa Amerikom.

Danas će Kongres usvojiti zakon o dodatnim sredstvima za finansijsku pomoć malim preduzećima, bolnicama i za obezbeđenje neophodnih testova na virus. Republikanci žele da uspore odobrnje sredstava za četvrtu fazu programa za oporavak, zahtevajući da sredstva budu isključivo upotrebljena za posledice nastale usled pandemije, dok se Demokrate oštre i pripremaju detalje za nova savezna izdavanja.

Famozni “Gromovi” i “Beli Anđeli” američke avijacije spremaju se da uskoro (datum još nije određen) u velikim američkim gradovima prirede spektakularan aero miting, u operaciji “Jaka Amerika”, a u znak podrške i zahvalnosti svima koji se na prvoj liniji fronta bore protiv pandemije. Kako se očekuje, verovatno će širom zemlje biti održane i tradicionalne parade za 4. Jul, Dan nezavisnosti.

Za Ilinois, u kome je juče bilo najviše hospitalizovanih pacijenata od početka pandemije, još uvek se ne zna do kada će uredba o ostanku kod kuće, koja ističe 30.aprila, biti produžena, za Čikago kažu možda čak do polovine juna. Zato nešto mislim, možda sednem u auto, odem do Atlante na šišanje, šatiranje i masažu, uradim nokte, odem na kuglanje i poklonim sebi jedan tatu (Covid-19, naravno). Salim se. Kuglanje uopšte ne volim!

Tako nam je bilo na Dan planete zemlje, u kome je i predsednik Tramp sa suprugom zasadio drvo u bašti Bele kuće, kao simbol nade i novog života. A sutra će nam biti kako nam bude.

Za Užičku nedelju iz Čikaga piše Mila Filipović

