Petina Amerike u karantinu

COVID-19 USA – Dan osmi

Nakon što je jedan član njegovog kabineta testiran pozitivno, u subotu su se američki potpredsednik Mike Pense i njegova žena podvrgli testu, čiji je rezultat negativan. U istom danu primenjena je i odluka “ostani kod kuće” u državi Ilinois, a režim će od nedelje uveče važiti i u državama Njujork i Nju Džersi.

Guverner Ilinoisa, JB Pitzker, pozvao je sve penzionisane zdravstvene radnike i one koji su nedavno profesiju iz drugih razloga napustili, da se jave i uključe u timove za pomoć obolelima, obećavajući skraćene administrativne procedure za licence i ukidanje administrativnih troškova, i u isto vreme se žalio na neadekvatnu i neefikasnu pomoć saveznih vlasti.

Vikend bi mogao biti i prilika za presek događaja u protekloj nedelji, koji su, kao i brojke, preticali jedni druge, a ja bih počela podatkom da je, kada sam napisala prvi tekst na ovu temu 8. marta, u Americi zvanično bilo 50 zaraženih. Danas ih je skoro 26.000, a do sada je 307 preminulo.

Zvaničnici su nam obećali rapidno povećanje brojki, jer se i broj uradjenih testova na virus u svih 50 država značajno povećao, pa guverneri i lokalne vlasti, zajedno sa predsednikom Trampom i Nacionalnim kriznim štabom nastoje da se brzina prenošenja zaraze smanji, kako bi bolnički kapaciteti mogli da prime one koji moraju biti hospitalizovani. Podaci kažu da je za 20 odsto zaraženih neophodna bolnička nega.

U isto vreme najave Kriznog štaba za upućivanje pomoći bolnicama i drugim zdravstvenim institucijama u koliziji je sa činjenicama na terenu. Lekari i dalje nemaju kompletnu zaštitnu opremu, u većini bolnica je manjak mantila, zaštitnih maski, rukavica, broj ventilatora i bolničkih kreveta neće zadovoljiti potrebe, najavljeni ratni brodovi još uvek nisu stacionirani u Njujorku i San Francisku, na terenu još uvek nema dovoljno rapidnih testova, koje je FDA odobrila i za koje se na rezultate čeka nešto manje od pola sata.

Država Njujork ovog vikenda je postala epicentar pandemije u Americi, sa više od 12.000 obolelih i 60 umrlih. Situacija je ozbiljna i u Floridi (da, plaže su konačno zatvorene), pa je guverner naredio pripremu terena za testiranje obolelih na fudbalskim stadionima u Majamiju i Džeksonvilu.

Najavljena Google web stranica sa svim ključnim informacijama o pandemiji još uvek nije završena i spremna za upotrebu, a i dalje traje polemika o efikasnosti dostupnih lekova protiv malarije i ebole u lečenju ovog virusa, ili makar brzom suzbijanju ozbiljnih simptoma.



Širom zemlje hoteli, studentski domovi i centri za konferencije se pretvaraju u mobilne bolnice ili centre za testiranje na virus.

Predsednik Tramp i dalje tvrdi da nema potrebe za unisonom akcijom “ostani kod kuće” na nivou čitave države, tvrdeći da bi to moglo ugroziti funkcionisanje nekih američkih država i lokalnih organa vlasti, koji nemaju veliki broj slučajeva. Ne odbija mogućnost da se to možda uskoro desi, ali za sada ostaje pri stavu da odluku o karantinima donose guverneri svake države, na osnovu stanja na terenu.

Na žalost, ni senatori, uprkos pričama o slozi i razumevanju, nisu došli do zajedničkog formata zakona o ekonomskoj pomoći, pa će se rasprava nastaviti. Da li će biti upotrebljeno 2 triliona dolara, po kom će osnovu novac biti uplaćivan pojedincima, malim biznisima i velikim korporacijama, kojom brzinom će čekovi stizati, kako će novac biti upotrebljen i šta nas čeka po završetku zdravstvene krize? Za sada je sigurno da većina senatora zahteva da se u tekst zakona stave odredbe o tome da kompanije koje prime finansijsku pomoć države ne smeju otpuštati radnike, ne smeju im smanjivati plate, ne smeju povećavati bonuse rukovodiocima niti imati pravo na otkup kompanijskih akcija.

Loše vreme rađa loše ljude, pa je u međuvremenu četvoro senatora, Ričard Bur (Repulbikanac iz Severne Karoline, Predsednik Intelligence Committee), Keli Lofler (Republikanka iz Džordžije, čiji je muž direktor Njujorške berze), Džejms Inhof (Republikanac iz Ohaja) i Diane Fainstain (Demokrata iz Kalifornije) prodalo svoje akcije neposredno pre eksplozije pandemije, a novinarima su juče davali nesuvisla obaveštenja da nisu imali tajne informacije o dolazećoj pandemiji, da su transakcije radili njihovi finansijski savetnici, da im stvaranje profita nije bila namera. Gramzivost i pohlepa su nas i doveli u ovo stanje, pa sam sigurna da će uskoro biti privedeni pred lice pravde i časti.



U nekim gradovima, kao na primer u Filadelfiji, policajci više ne hapse počinioce krađa, dilere droge i prostitutke, kako ne bi eventualne zaražene mešali sa zdravom populacijom. Kriminal će, eto, svakako biti u porastu, a u nekim većim gradovima već su se pojavili prodavci lažnih testova na virus, koji kucaju na vrata i upadaju ljudima u stanove.

Za sada je jedna petina Amerike u karantinu, nezaposlenost će iduće nedelje biti 8 puta veća negó što je bila pre 10 dana, neke države i gradske vlasti su zbog krize na ivici bankrotstva, a građani na ivici nerava. I jeste, teško je razumeti razmere pandemije i razmere preduzetih akcija, ali ako svi ozbiljno prihvatimo važnost socijalnog distanciranja, brige o sebi i drugima i brige o higijeni, kroz ovu krizu mogli bismo proći bezbolnije i iz nje izaći snažniji, jači, odgovorniji, drugačiji.

Posle izvršenih autopsija u Kini, neki saveti kažu da se protiv virusa možemo boriti pijenjem toplih napitaka i tople vode na svakih 20 minuta, ispiranjem grla rastvorom peroxida ili jabukovog sirćeta, pranjem odela i tuširanjem posle svakog izlaska napolje, pranjem ruku na svakih 20 minuta u trajanju od 20 sekundi, zdravom ishranom, zaštitom od sezonskog gripa i izbegavanjem hladnih pića. Niko sa sigurnošću ne može da potvrdi da ove radnje mogu sačuvati od zaraze, ali nije na odmet da pokušamo, nemamo šta da izgubimo, zar ne?

Magnituda zaraze je ozbiljna i tragična u celom svetu, pa joj ozbiljno moramo i pristupiti. U ratu sa nevidljivim neprijateljem moramo se boriti svim raspoloživim sredstvima, kako bi broj žrtava bio što manji, a zdravstveno stanje nacije na kraju pandemije sto je moguće bolje. Tako nam je bilo danas, a sutra će nam biti kako nam bude.

Za Užičku nedelju iz Čikaga – Mila Filipović

