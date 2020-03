Ratno stanje u USA

Connect on Linked in

COVED-19 u Americi – Dan peti

Dok ovo pišem u Americi je skoro 8.000 obolelih, i 118 umrlih od COVED-19 virusa. Kada budete čitali, oba broja će biti znatno veća. Senat će danas usvojiti treći deo ekonomskog paketa za spas američke ekonomije i njenih građana, a na predlog predsednika Trampa i Kriznog štaba. Još uvek se ne zna koliko će novca dobiti svaki pojedinac, ali je predlog da sredstva budu isplaćena u dve rate – prva do 6. aprila, a druga do polovine maja. Predsednik je naredio i obustavu izvršenja naplata duga, kao i obustavu izvršenja hipoteka do kraja aprila. Akcije na berzi i juče su značajno padale, a od ponedeljka će se razmena jedino obavljati elektronski, jer su i prvi brokeri testirani pozitivno na virus. Ozbiljna je dilema oko toga da li virus zaista najviše napada samo starije od 65 godina, ili je podjednako opasan i za mlađu populaciju. U Španiji je četvoro obolelih izmedju 42 i 51 godine na intenzivnoj nezi i aparatima za disanje. Lekari još sa sigurnošću ne mogu da potvrde objavu Svetske zdravstvene organizacije da Ibuprofen (Brufen) pogoršava stanje kod zaraženih, i da li je acetominofen bezopasniji i efikasniji u suzbijanju upale, kao i da li postojeći lekovi protiv malarije mogu da pomognu u lečenju od coronavirusa.

U Americi nije samo nestašica toplomera, toalet papira, sanitajzera, vlažnih maramica, već se u panici u značajno većem broju kupuju oružje i municija, pa je do polovine marta skoro 3 miliona ljudi zatražilo dozvolu za nošenje. Život je stao, da bi u jednom trenutku ponovo mogao biti nastavljen. Izaći ćemo iz zone komforta na svim nivoima, ali, kao i mnogo puta do sada, pobedićemo i ovu pošast. Ako u međuvremenu uspemo da pobedimo strah i paniku.



Predsednik Trump na jučerašnjoj konferenciji za štampu Kriznog štaba naglasio je da se Amerika nalazi u ratnom stanju i najavio akt o Proizvodnji u uslovima rata, koja podrazumeva proizvodnju strateških proizvoda, neophopdnih za zaustavljanje zaraze i lečenje obolelih. Naložio je i da 2 broda-bolnice američke ratne mornarice krenu ka istočnoj i zapadnoj obali – Comfort će biti stacioniran u Njujorku, a Mercy u San Franciscu, mogu primiti do hiljadu pacijenata svaki, imaju po 600 članova medicinskog tima i leči će bolesnike sa teškim traumama, premeštene iz bolnica, kako bi se mesta oslobodila za zaražene virusom. Predsednik se nije libio da virus nazove kineskim, jer dolazi iz Kine, uprkos provokativnim pitanjima nekih novinara i aludiranja da takvo etiketiranje ima rasnu pozadinu.

Juče je i više testova upućeno mobilnim jedinicama za testiranje, novi testovi imaju jednostavniju proceduru i rezultati će biti pročitani u kraćem roku, kako bi zaraženi mogli biti blagovremeno tretirani i zbrinuti. Kažu i da će vakcina, protiv ovog virusa, koja je već na kliničkom testiranju, uskoro biti dostupna.

FEMA (Savezna agencija za vanredne situacije) je svoje aktivnosti podigla na Nivo 1, najviši nivo pripravnosti, upotrebljavajući resurse američke vojske i svih drugih raspoloživih izvora. CDC (Centar za kontrolu bolesti) ima novi broj telefona za sve zainteresovane (1-800-CDC-INFO) i ažuriranu web stranicu – cdc.gov sa poslednjim informacijama o stanju pandemije u Americi i svetu. Vojska je spremna da zaštiti celu zemlju i američke interese u svetu, a odmah će uputiti million zaštitnih maski i 2000 respiratora u najugroženije bolnice i zdravstvene ustanove. Maske će zdravstvenim ustanovama donirati i mnogobrojne građevinske korporacije, a 3 najveća proizvodjača automobila, Dženeral Motors, Ford i Fiat-Krajsler, koji su danas zatvorili svoje fabrike, spremne su da proizvodnju preusmere na trenutne potrebe zdravstvenih ustanova.



Od juče su zatvorene i granice između Amerike i Kanade za sve, osim hitne slučajeve i prevoz roba, a predsednik je potvrdio da će primeniti slične mere i na granici sa Meksikom.

Kina je naredila novinarima Volstrit Žurnala i Njujork Tajmsa da napuste zemlju u narednih 10 dana, a ovdašnji analitičari ne mogu sa sigurnošću tvrditi šta se krije iza trenutnih snimaka vraćanja Kine u normalan život. Ovdašnji lekari tvrde da su bolnice u Kini i dalje pune pacijenata, da se diktatorskom režimu ne sme verovati i da proizvodnja lekova i drugih strateških proizvoda za američko tržište mora biti vraćena u Ameriku. “Kineski zvaničnici zaustavljaju istinu, umesto da zaustave virus, koriste Morzeovu azbuku za međusodnu komunikaciju, kako bi istinu i dalje skrivali od svojih sunarodnika i sveta” – oštri su ovdašnji analitičari.

U Čikagu su juče objavili da će se zaustaviti deljenje kazni za parkiranje, kao i naplata različitih potraživanja, za sada do 30. aprila, a u mnogim državama su prvi sat u prodavnicama hrane odredili za penzionere i njihove nabavke. I američki kongresmen sa Floride, Mario Diaz, je testiran pozitivno na virus, dok se u ovoj državi mnogi, uprkos zabranama, i dalje sunčaju, kupaju i zabavljaju na sunčanim plazama.

I posle ovog dana, jasno je da će uslediti, ali i da je možda neophodna, još oštrija akcija na federalnom nivou, kako bi se svi Amerikanci ponašali u skladu sa propisima u ovom stanju nacionalne opasnosti. O recesiji, stopi nezaposlenosti i nacionalnoj ekonomiji uopšte raspravljaćemo kada i ako opasnost preživimo.

Iz Čikaga za Užičku nedelju Mila Filipović

Comments

comments